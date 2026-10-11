Водитель иномарки устроил дрифт возле мемориала в Ульяновске
В Ульяновске задержали водителя BMW, устроившего рискованный заезд в центре города. Как сообщило региональное управление МВД, 24-летний автомобилист пытался выполнить дрифт на площади 30-летия Победы, но не справился с управлением.
На попавшем в интернет ролике видно, как машина вылетела на встречную полосу и врезалась в бордюр. После аварии водитель бросил автомобиль и скрылся с места происшествия.
По данным Госавтоинспекции, в тот же день мужчина менял на машине государственные регистрационные знаки. В отношении него уже составили административные протоколы за выезд на встречную полосу, нарушение правил установки номеров и оставление места ДТП. Учитывая, что опасный манёвр автомобилист совершил на территории мемориального комплекса, правоохранители рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статье об осквернении памятников воинской славы.
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