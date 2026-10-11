Водитель иномарки устроил дрифт возле мемориала в Ульяновске

11 октября 2026, 02:33

Фото: iStock/blinow61

В Ульяновске задержали водителя BMW, устроившего рискованный заезд в центре города. Как сообщило региональное управление МВД, 24-летний автомобилист пытался выполнить дрифт на площади 30-летия Победы, но не справился с управлением.