Достижения.рф

Водитель иномарки устроил дрифт возле мемориала в Ульяновске

Фото: iStock/blinow61

В Ульяновске задержали водителя BMW, устроившего рискованный заезд в центре города. Как сообщило региональное управление МВД, 24-летний автомобилист пытался выполнить дрифт на площади 30-летия Победы, но не справился с управлением.



На попавшем в интернет ролике видно, как машина вылетела на встречную полосу и врезалась в бордюр. После аварии водитель бросил автомобиль и скрылся с места происшествия.

По данным Госавтоинспекции, в тот же день мужчина менял на машине государственные регистрационные знаки. В отношении него уже составили административные протоколы за выезд на встречную полосу, нарушение правил установки номеров и оставление места ДТП. Учитывая, что опасный манёвр автомобилист совершил на территории мемориального комплекса, правоохранители рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статье об осквернении памятников воинской славы.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0