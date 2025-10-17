В Москве мигрант изнасиловал гостя шваброй, приревновав к сожительнице
В Западном округе Москвы 38-летняя местная жительница и её 25-летний сожитель из Армении, жестоко избили своего гостя, приезжего из Средней Азии. Подробности сообщает «МК».
Инцидент произошёл в одном из домов района Очаково-Матвеевское. Установлено, что конфликт возник на почве ревности. Мужчина избил гостя, угрожал ему и с помощью женщины совершил над ним насильственные действия с использованием швабры.
Все это происходило на балконе квартиры на виду у других жильцов. Когда к дому прибыли сотрудники полиции, пара попыталась скрыться на автомобиле, но правоохранители их задержали. Суд арестовал подозреваемого на два месяца. Женщина фигурирует в деле как свидетель.
Ранее на юго-западе Москвы квартирант зарезал мужчину, у которого снимал комнату.
