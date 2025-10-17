В Москве мигрант изнасиловал гостя шваброй, приревновав к сожительнице

17 октября 2025, 15:13

В Москве задержали пару по подозрению в жестоком избиении гостя

Фото: Istock/Sofya Klepikovskaya

В Западном округе Москвы 38-летняя местная жительница и её 25-летний сожитель из Армении, жестоко избили своего гостя, приезжего из Средней Азии. Подробности сообщает «МК».