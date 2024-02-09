Москвичка решила заживо сжечь мужа во время ссоры

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В Москве женщина во время ссоры облила своего мужа горючей жидкостью и заживо подожгла. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительной информации, ночью в квартире жилого дома на Каширском ш. между супругами произошел конфликт, в ходе которого 37-летняя женщина облила горючей жидкостью своего мужа и подожгла пол под ним», - говорится в сообщении ведомства.
35-летний мужчина был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными ожогами тела.
Ранее стало известно, что в Белгородской области подросток пробрался в дом к пенсионеру с целью что-нибудь украсть, убил его, а потом поджёг дом.
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Элина Позднякова