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Москвичка решила заживо сжечь мужа во время ссоры

Прокуратура: В Москве женщина заживо подожгла мужа во время ссоры
09 февраля 2024, 12:24
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Москве женщина во время ссоры облила своего мужа горючей жидкостью и заживо подожгла. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительной информации, ночью в квартире жилого дома на Каширском ш. между супругами произошел конфликт, в ходе которого 37-летняя женщина облила горючей жидкостью своего мужа и подожгла пол под ним», - говорится в сообщении ведомства.

35-летний мужчина был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными ожогами тела.


По данному факту проводится проверка, ее ход контролирует Нагатинская межрайонная прокуратура.

Ранее стало известно, что в Белгородской области подросток пробрался в дом к пенсионеру с целью что-нибудь украсть, убил его, а потом поджёг дом.

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Спасатели освободили автомобиль скорой помощи из снежной западни
09 февраля 2024, 12:40

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили автомобиль скорой помощи, который застрял в снегу. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Медики скорой обратили за помощью к спасателям, так как застряли на дороге з-за прошедшего сильного снегопада.. Самостоятельно автомобиль вытолкнуть не вышло.

«Прибыв на место вызова, дежурный караул не смогли подъехать на пожарной автоцистерне к машине, а руками вытолкать ее из сугробов не получилось. Тогда один из работников пожарной части, живущий неподалеку, пригнал свой личный трактор. После чего специалисты закрепили буксировочным тросом карету скорой помощи и вытащил ее из снежного плена. Медики поблагодарили огнеборцев и поспешили к пациенту», — рассказал начальник подразделения Виктор Данилов.

Стоит отметить, что инцидент произошел в поселке Черусти городского округа Шатура.

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Отец выстрелил в голову двухлетней дочери из пневматического пистолета
Под Калининградом отец случайно выстрелил в голову двухлетней дочери
09 февраля 2024, 12:25

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Калининградской области отец случайно выстрелил в голову двухлетней дочери, об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.
По информации СМИ, страшная трагедия едва не произошла в селе Волочаевское.

40-летний безработный местный житель решил пострелять из пневматического пистолета по радиатору прямо внутри дома. В этот момент вокруг бегала его двухлетняя дочь. Мужчина произвёл выстрел , а затем понял, что пуля попала в голову его двухлетней дочери.

Родители вызвали скорую помощь, девочку экстренно госпитализировали. Отмечается, что ребёнка увезли в реанимацию с проникающим ранением головы.

Об иных обстоятельствах происшествия и нынешнем состоянии девочки пока что ничего не сообщается.

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#ребёнок
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Участника СВО обокрали на 400 тыс. руб. в госпитале Бурденко, где он лежал после ампутации
У бойца СВО украли 400 тысяч рублей в госпитале Бурденко
09 февраля 2024, 12:17

Фото: iStock/blinow61

У бойца спецоперации украли 400 тысяч рублей, в то время, пока он лежал в коридоре госпиталя им. Бурденко после ампутации конечностей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, Амона С. привезли в госпиталь имени Бурденко после тяжёлого ранения, которое он получил на спецоперации. Бойцу провели операцию по ампутации конечностей и положили в коридор.

Вечером военные проверил свои финансы, положил все в сумку и спрятал ее под кровать, туда же он положил и конверт с кодом от банковской карты и саму карту. Всего у него было 50 тысяч рублей наличными. Остальные деньги лежали на счету. Выпив снотворное, мужчина уснул.

Утром он получил сообщение о том, что с его карты снято 350 тысяч рублей. Проверив сумку, он увидел, что у него украли все наличные, а также карту.

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#госпиталь
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В Грузии при стрельбе на рынке погибли четыре человека
Мужчина открыл стрельбу на рынке в Грузии, погибли четыре человека
09 февраля 2024, 11:59

Фото: iStock/RobsonPL

Четыре человека погибли и один получил ранение при стрельбе на рынке в грузинском городе Рустави. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
«Установлено, что на территории рынка несколько выстрелов произвел рожденный в 1988 году Г. О. В результате стрельбы убиты четыре человека, в том числе дядя обвиняемого, который работал на рынке. Ранен один человек - двоюродный брат обвиняемого», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, стрельба произошла на рынке Рустави. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали стрелявшего, а раненого отправили в больницу.

По информации местного телеканала «Рустави 2», стрелявший мужчина работал на рынке со своими родственниками. В какой-то момент между ними возник конфликт, тогда он схватил пистолет и начал стрелять. Среди погибших оказался и водитель такси, который оказался рядом.

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#сотрудники
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Подросток-рецидивист зарубил топором пенсионера и поджёг его дом
В Белгородской области ранее судимый подросток зарубил топором пенсионера
09 февраля 2024, 11:36

Фото: iStock/FOTOKITA

В Белгородской области подросток пробрался в дом к пенсионеру, с целью что-нибудь украсть, убил его, а потом поджёг дом, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации ведомства, убийство произошло вечером 1 февраля в селе Борисовка.

17-летний подросток пробрался в дом к 76-летнему мужчине, намереваясь украсть у него какие-нибудь ценные вещи. Однако, пенсионер оказал подростку сопротивление. В ходе конфликта нападавший схватил топором и нанёс им удары по голове пожилого мужчины, в результате чего он скончался.

Решив замести следы, подросток поджёг дом убитого.

Подозреваемого оперативно задержали. По информации регионального МВД, молодой человек уже был судим ранее.

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#подросток
#пенсионер
#следственный комитет
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В Подмосковье спасли мужчину, который чуть не умер от переохлаждения
09 февраля 2024, 11:28

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли умирающего от холода человека. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Сотрудники 215-й ПСЧ спасли человека, погибающего от мороза на берегу водохранилища когда ехали заступать на дежурство.

«Утром, добираясь до поста на Иваньковском водохранилище, спасатель заметил на дамбе торчащую из сугроба ткань. Подойдя ближе, он обнаружил лежащего на снегу мужчину с признаками переохлаждения. Передвигаться самостоятельно пострадавший не мог. Спасатель вызвал своих коллег, и вместе они перевезли человека в расположение подразделения, где укутали, согрели и дали тёплое питьё, предварительно вызвав скорую помощь к ближайшему месту подъезда. Как только медики прибыли, спасатели доставили пострадавшего к ним и помогли поместить его в карету скорой помощи, — рассказал замначальника части Александр Проценко.

Спасатели настоятельно рекомендуют переждать вернувшиеся морозы лучше дома в тепле и отложить на это время походы на рыбалку.

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#сотрудники
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Минувшей ночью жители московского региона 11 раз заявили о БПЛА в небе
Служба «112» зафиксировала 11 обращений от жителей столичного региона о БПЛА
09 февраля 2024, 10:00

Фото: iStock/Naypong

Минувшей ночью жители Москвы и Московской области 11 раз обращались в службу «112» с сообщениями о беспилотниках, летающих в небе. Об этом «Радио 1» рассказали в силовых структурах.
«В службу "112" за сутки поступило 11 сообщений по БПЛА, летающих без поданных планов полёта в Москве и Московской области», - рассказал источник.

По информации Минобороны России, минувшей ночью над территорией России было сбито 19 вражеских беспилотников. Таким образом, средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено два беспилотника над Курской областью, пять – над Брянской и четыре над Орловской областями. Еще два вражеских дрона уничтожили в Краснодарском крае и шесть – над акваторией Черного моря.

Также в ночь на 9 февраля в Тамбове был введен режим «Ковер» из-за украинских беспилотников.

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#бпла
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#минобороны
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Двое жителей Мытищ напились и избили прохожего
09 февраля 2024, 09:17

Фото: iStock/Naypong

Двух молодых людей из Мытищ задержала полиция по подозрению в причинении тяжкого вреда прохожему, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчины 20 и 18 лет в состоянии алкогольного опьянения ночью на улице Мира вступили в перепалку с двумя прохожими. Началась драка, в ходе которой они сильно избили двадцатилетнего местного жителя. Пострадавший был госпитализирован», — говорится в сообщении.
Подозреваемых задержали по месту жительства. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц». Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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Главу федерации каратэ Петербурга нашли с простреленной головой
Умер президент федерации каратэ Петербурга Виталий Конев
09 февраля 2024, 09:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Тело президента федерации каратэ Петербурга Виталий Конев нашли с простреленной головой. Об этом сообщает портал «78».
Согласно сообщению, тело Конева обнаружили еще 7 февраля. Из его головы при вскрытии извлекли пулю калибра 5.45 от автомата Калашникова. Следователи предполагают, что она отрикошетила во время стрельбы на соседнем полигоне. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Виталий Конев был главой федерации с 2013 года. Он также занимался практической стрельбой. и помимо борьбы профессионально занимался практической стрельбой.

Ранее сообщалось, что в Тульской области на обочине дороги около деревни Стукалово обнаружили тело депутата местной облдумы Михаила Грязева. По информации СК, погибший находился в автомобиле, следов насилия на нем не нашли. Грязев скончался в возрасте 62 лет.

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