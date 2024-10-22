В Москве женщине поставили в паспорт штамп о смерти вместо печати о разводе

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Штамп о смерти вместо печати о разводе поставили в одном из московских центров госуслуг «Мои документы». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 21 октября. При проставлении штампа о разводе сотрудник центра госуслуг ошибся и поставил в паспорт печать о смерти.
Сотрудники центра принесли жительнице столицы извинения за произошедшее и пообещали оформить ей новый документ в кратчайшие сроки. В пресс-службе отметили, что паспорт будет готов к выдаче уже сегодня, 22 октября. Там также добавили, что в отношении сотрудника, который допустил эту ошибку, будут приняты дисциплинарные меры.
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