В России восьмиклассница подделала паспорт ради секса с мужчиной

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В Петербурге 13-летняя школьница подделала паспорт ради секса с мужчиной. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».
25-летний парень восьмиклассницы до свидания попросил у нее фото паспорта, чтобы удостовериться в ее возрасте. Школьница подделала документ, после чего свидание состоялось.
После встречи девочка вернулась домой в неадекватном состоянии — на это обратила внимание старшая сестра и решила проверить ее телефон. Там она нашла эротическое видео, снятое с 25-летним ухажером.
Правоохранители установили личность мужчины — тот рассказал, что был уверен, что его спутница — совершеннолетняя, так как та прислала фото паспорта. По факту произошедшего организована проверка.
Известно, что опекун школьницы уехал из Петербурга. С ней осталась старшая сестра. У девочки проблемы с успеваемостью и посещаемостью в школе.
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После встречи девочка вернулась домой в неадекватном состоянии — на это обратила внимание старшая сестра и решила проверить ее телефон. Там она нашла эротическое видео, снятое с 25-летним ухажером.
Правоохранители установили личность мужчины — тот рассказал, что был уверен, что его спутница — совершеннолетняя, так как та прислала фото паспорта. По факту произошедшего организована проверка.
Известно, что опекун школьницы уехал из Петербурга. С ней осталась старшая сестра. У девочки проблемы с успеваемостью и посещаемостью в школе.
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Екатерина Коршунова