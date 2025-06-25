Полураздетых детей нашли на парковке в российском городе

25 июня 2025, 13:49

Двоих полураздетых мальчиков нашли на парковке в Новосибирске

Фото: iStock/themorningglory

В Новосибирске на парковке по улице Твардовского обнаружили двух полураздетых мальчиков. По данным телеграм-канала Mash Siberia, на вид им около двух лет.