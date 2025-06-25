Полураздетых детей нашли на парковке в российском городе

Двоих полураздетых мальчиков нашли на парковке в Новосибирске
Фото: iStock/themorningglory

В Новосибирске на парковке по улице Твардовского обнаружили двух полураздетых мальчиков. По данным телеграм-канала Mash Siberia, на вид им около двух лет.



По словам очевидцев, на одном из малышей отсутствовала обувь. Дети не смогли объяснить, как они оказались одни. Их временно разместили в помещении управляющей компании, где вызвали полицию. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появились подробности о мужчине, который бросил двухлетнего ребенка об пол в Шереметьево.

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Лидия Пономарева

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