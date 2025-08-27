Достижения.рф

В школе Миннеаполиса подросток устроил шокирующую стрельбу

Американский губернатор сообщил о стрельбе в католической школе Благовещения
Фото: Istock/Evgen_Prozhyrko

В католической школе Благовещения в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) произошёл инцидент со стрельбой. Информацию об этом подтвердил губернатор штата Тим Уолц.



В своём заявлении Уолц сообщил, что был осведомлён о ситуации.

«Меня проинформировали о стрельбе в католической школе Благовещения и продолжат сообщать о ситуации по мере получения новых данных», — сообщил губернатор.
По предварительной информации телеканала CBS News Minnesota, в результате происшествия пострадали не менее 20 человек. На данный момент официального подтверждения о количестве погибших не поступало.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый в стрельбе покончил с собой. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Губернатор Уолц уточнил, что учебный год в школе начался на этой неделе.
