В школе Миннеаполиса подросток устроил шокирующую стрельбу

27 августа 2025, 18:24

Американский губернатор сообщил о стрельбе в католической школе Благовещения

Фото: Istock/Evgen_Prozhyrko

В католической школе Благовещения в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) произошёл инцидент со стрельбой. Информацию об этом подтвердил губернатор штата Тим Уолц.





В своём заявлении Уолц сообщил, что был осведомлён о ситуации.

«Меня проинформировали о стрельбе в католической школе Благовещения и продолжат сообщать о ситуации по мере получения новых данных», — сообщил губернатор.