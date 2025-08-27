В школе Миннеаполиса подросток устроил шокирующую стрельбу
Американский губернатор сообщил о стрельбе в католической школе Благовещения
В католической школе Благовещения в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) произошёл инцидент со стрельбой. Информацию об этом подтвердил губернатор штата Тим Уолц.
В своём заявлении Уолц сообщил, что был осведомлён о ситуации.
«Меня проинформировали о стрельбе в католической школе Благовещения и продолжат сообщать о ситуации по мере получения новых данных», — сообщил губернатор.По предварительной информации телеканала CBS News Minnesota, в результате происшествия пострадали не менее 20 человек. На данный момент официального подтверждения о количестве погибших не поступало.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый в стрельбе покончил с собой. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других экстренных служб. Губернатор Уолц уточнил, что учебный год в школе начался на этой неделе.