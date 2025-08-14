В Можайске пьяный мужчина задушил знакомого кабелем от зарядки

14 августа 2025, 20:02

В Подмосковье мужчина оставил тело убитого приятеля в своей квартире и скрылся

Фото: Главное следственное управление СК России по Московской области

В подмосковном Можайске произошло убийство: 44-летний местный житель расправился с собутыльником, используя шнур от зарядного устройства. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.