Достижения.рф

В Можайске пьяный мужчина задушил знакомого кабелем от зарядки

В Подмосковье мужчина оставил тело убитого приятеля в своей квартире и скрылся
Фото: Главное следственное управление СК России по Московской области

В подмосковном Можайске произошло убийство: 44-летний местный житель расправился с собутыльником, используя шнур от зарядного устройства. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.



Инцидент произошёл в ночь на 11 августа в посёлке учхоза «Александрово». Четверо мужчин собрались в квартире подозреваемого для совместного распития спиртного. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт, в пылу которого хозяин жилья набросился на 55-летнего гостя и задушил его зарядным кабелем.

После убийства злоумышленник скрылся с места преступления, уехав в Москву. Тело погибшего позже обнаружил его знакомый, который и сообщил в правоохранительные органы. Подозреваемого оперативно задержали. Как выяснилось, 44-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0