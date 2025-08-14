В Можайске пьяный мужчина задушил знакомого кабелем от зарядки
В подмосковном Можайске произошло убийство: 44-летний местный житель расправился с собутыльником, используя шнур от зарядного устройства. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.
Инцидент произошёл в ночь на 11 августа в посёлке учхоза «Александрово». Четверо мужчин собрались в квартире подозреваемого для совместного распития спиртного. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт, в пылу которого хозяин жилья набросился на 55-летнего гостя и задушил его зарядным кабелем.
После убийства злоумышленник скрылся с места преступления, уехав в Москву. Тело погибшего позже обнаружил его знакомый, который и сообщил в правоохранительные органы. Подозреваемого оперативно задержали. Как выяснилось, 44-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело.
