На Ставрополье подросток спас пенсионерку из горящего дома
В Ставропольском крае 17-летний студент колледжа Арсений Вахтин спас 94-летнюю женщину из пожара. Молодой человек вынес пенсионерку из горящего двухэтажного дома на руках.
По словам подростка, он шёл на работу, когда к нему подбежала девушка и попросила о помощи. Она рассказала, что горит дом, в котором находится её бабушка.
«Я сразу вбежал в комнату. Всё было в дыму, а слева от меня, из кухни, было пламя», — приводит RT слова Арсения.
Тогда парень пригнулся, чтобы не задохнуться от дыма, и начал искать пенсионерку. В одной из комнат, которую уже охватил огонь, он обнаружил женщину без сознания. Тогда спаситель аккуратно спустил ее по лестнице и вынес из горящего дома. Известно, что пострадавшая получила ожоги, но осталась жива. Её экстренно госпитализировали.