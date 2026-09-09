На Ставрополье подросток спас пенсионерку из горящего дома

09 сентября 2026, 09:58

Фото: iStock/wirot pathi

В Ставропольском крае 17-летний студент колледжа Арсений Вахтин спас 94-летнюю женщину из пожара. Молодой человек вынес пенсионерку из горящего двухэтажного дома на руках.





По словам подростка, он шёл на работу, когда к нему подбежала девушка и попросила о помощи. Она рассказала, что горит дом, в котором находится её бабушка.





«Я сразу вбежал в комнату. Всё было в дыму, а слева от меня, из кухни, было пламя», — приводит RT слова Арсения.