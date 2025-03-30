Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Мурманске неизвестный ​открыл стрельбу с крыши

В Мурманске неизвестный ​открыл стрельбу с крыши

В Мурманске неизвестный стреляет с многоэтажки, полиция пытается его нейтрализовать
Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В Мурманске прозвучало 15-20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома №10 на Кольском проспекте. Различные видео с места события разлетелись по Сети, спецподразделения уже начали операцию по нейтрализации стрелка.
В данный момент введен план «Загорск».

По данным местных СМИ и различных Telegram-каналов, неизвестный ведет стрельбу по окнам квартир и целенаправленно атакует сотрудников правоохранительных органов.

Под обстрел попадают и машины. Окрестности — улицы Пономарёва и Кольский проспект — перекрыты, данные о пострадавших отсутствуют. Глава региона Чибис призвал всех «погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради видео».



На выкладываемых в интернет клипах слышны звуки стрельбы, показаны последствия попадания по машинам. На одном также можно увидеть нечеткую фигуру виновника происшествия.



Мотивы стрелка неизвестны, никаких требований он пока не выдвигал.

Читайте также:

В Петербурге пенсионер убил и расчленил модельера

Алла Пугачёва записала две песни о войне

Назван победитель шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
#данные
#сми
#дома
#стрельба
#опасность
#происшествие
В Петербурге пенсионер убил и расчленил модельера
30 марта 2025, 21:21

Фото: iStock/Tunatura

В Петербурге пенсионер убил и расчленил модельера. Об этом пишет портал 78.ru.
Отмечается, что предполагаемого убийцу задержал полицейский, которому показалось странным поведение гражданина с продуктовой тележкой. Выяснилось, что в ней 78-летний мужчина в неизвестном направлении вёз останки модельера. Фрагменты её тела позже обнаружили и в комнате убийцы.

Пенсионер снимал жильё у убитой в течение четырёх лет. Однако в последнее время между ними начали вспыхивать конфликты, вызванные тем, что мужчина постоянно что-то ломал в доме.

В какой-то момент пенсионер предложил внести плату сразу за два месяца, и хозяйка квартиры приехала к нему для обсуждения деталей. Тогда он убил её и расчленил, чтобы скрыть следы преступления.

Читайте также:

Месть за издевательства: житель Омска изготовил яд и взрывчатку для убийства бывших одноклассников и учителя

Сломал нос бармену и выбил дверь: режиссёр «Электротеатра «Станиславский» устроил пьяный дебош в столичном баре

В Москве блогер-художник выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды
#жильё
#квартиры
#пенсионер
#мужчина
#тела
#убийство
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве блогер-художник выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды
30 марта 2025, 15:36

Фото: iStock/Yelena Shander

В Москве блогер-художник выкинул кота с третьего этажа, разозлившись, что его любимая команда не стала чемпионом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Московский художник, участник коллектива a.d.e.d Иван Namer вечером 29 марта опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором выкидывает своего кота с третьего этажа. После молодой человек признался, что его любимая команда Пари Сен-Жермен не стала чемпионом Франции, а кот, как на зло, не вовремя сломал лоток и попался под горячую руку расстроившегося хозяина.

Блогер сразу же после произошедшего спустился на улицу и забрал кота, попросив подписчиков не поднимать шума, однако аудиторию уже было не остановить. Сначала они вызвали полицию, а потом одна из подписчиц попросила отдать кота ей, чтобы подобных ситуаций больше не происходило.

Иван согласился и вручил питомца девушке. Кота сразу же отвезли к ветеринару, а блогера теперь проверит столичная прокуратура.

Читайте также:

Месть за издевательства: житель Омска изготовил яд и взрывчатку для убийства бывших одноклассников и учителя

В Красноярске мужчина поджог семь автомобилей и попал в больницу

Электронная сигарета взорвалась в руках у 11-летнего школьника из Забайкалья
#кот
#прокуратура
#видео
#художник
#мужчина
#блогер
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Месть за издевательства: житель Омска изготовил яд и взрывчатку для убийства бывших одноклассников и учителя
Под Омском суд арестовал мужчину за планы подорвать бывших одноклассников
30 марта 2025, 14:22

Фото: iStock/Bjoern Wylezich

Житель Омска самостоятельно приготовил яд и взрывчатку, чтобы убить бывшего школьного учителя, двух одноклассников и двух коллег, которые над ним издевались. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что план мести мужчина вынашивал много лет. За эти годы все цели убийства разъехались по разным городам, поэтому 29-летний мужчина собирался посетить каждый из них.

К счастью, ему не удалось этого сделать, поскольку омские сотрудники ФСБ оперативно задержали его. Во время обысков были изъяты яд и взрывчатка, которые он изготовил при помощи спецлитературы.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему вменяют статью о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом.

Читайте также:

В Красноярске мужчина поджог семь автомобилей и попал в больницу

Сломал нос бармену и выбил дверь: режиссёр «Электротеатра «Станиславский» устроил пьяный дебош в столичном баре

Электронная сигарета взорвалась в руках у 11-летнего школьника из Забайкалья
#яд
#фсб
#план
#мужчина
#взрывчатка
#учитель
#убийство
#омская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красноярске мужчина поджог семь автомобилей и попал в больницу
30 марта 2025, 06:40

Фото: iStock/Alesmunt

В Красноярске молодой человек подозревается в поджоге семи автомобилей на подземной парковке, в результате чего он сам попал в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.
«На подземной парковке жилого дома на улице Бограда произошло возгорание, в результате которого повреждено семь автомобилей. Сумма ущерба составила не менее 10 млн рублей. Предварительно установлено, что поджог мог совершить молодой человек 2006 года рождения. В результате пожара пострадал предполагаемый виновник, сейчас он находится в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства происшествия пока выясняются. Злоумышленнику будет предъявлено обвинение за уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также:

Сломал нос бармену и выбил дверь: режиссёр «Электротеатра «Станиславский» устроил пьяный дебош в столичном баре

В Петербурге задержали мужчину с расчленённым телом в продуктовой тележке

В центре Москвы вспыхнул люксовый автомобиль Aurus Senat
#автомобиль
#поджог
#возгорание
#происшествия
#красноярский край
#ожоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США самолет упал на жилой дом
Fox 9: легкомоторный самолет упал на жилой дом в Миннесоте
30 марта 2025, 04:31

Фото: iStock/Diy13

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в штате Миннесота в США. Об этом сообщает телеканал Fox 9.
«Самолет SOCATA TBM7, представляющий собой одномоторный бизнес-джет, врезался в дом в Бруклин-Парке в субботу днем», — говорится в сообщении.

Все члены экипажа погибли на месте. О том, сколько именно их было, не уточняется. Жители дома, на который упал самолет, не пострадали. В результате крушения воздушного судна вспыхнул пожар. Начато расследование о причинах случившегося.

Читайте также:

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа заявил, что покинул его последним

В Мьянме произошло новое землетрясение

Россиянин покусал бортпроводников во время полёта в Таиланд
#самолет
#пожар
#дом
#жители
#дома
#расследование
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате