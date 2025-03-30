В Мурманске неизвестный ​открыл стрельбу с крыши

Фото: iStock/Vitalii Puzankov
В Мурманске прозвучало 15-20 выстрелов. Неизвестный открыл стрельбу с крыши многоэтажного дома №10 на Кольском проспекте. Различные видео с места события разлетелись по Сети, спецподразделения уже начали операцию по нейтрализации стрелка.
В данный момент введен план «Загорск».
По данным местных СМИ и различных Telegram-каналов, неизвестный ведет стрельбу по окнам квартир и целенаправленно атакует сотрудников правоохранительных органов.
Под обстрел попадают и машины. Окрестности — улицы Пономарёва и Кольский проспект — перекрыты, данные о пострадавших отсутствуют. Глава региона Чибис призвал всех «погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради видео».
На выкладываемых в интернет клипах слышны звуки стрельбы, показаны последствия попадания по машинам. На одном также можно увидеть нечеткую фигуру виновника происшествия.
Мотивы стрелка неизвестны, никаких требований он пока не выдвигал.
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По данным местных СМИ и различных Telegram-каналов, неизвестный ведет стрельбу по окнам квартир и целенаправленно атакует сотрудников правоохранительных органов.
Под обстрел попадают и машины. Окрестности — улицы Пономарёва и Кольский проспект — перекрыты, данные о пострадавших отсутствуют. Глава региона Чибис призвал всех «погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради видео».
На выкладываемых в интернет клипах слышны звуки стрельбы, показаны последствия попадания по машинам. На одном также можно увидеть нечеткую фигуру виновника происшествия.
Мотивы стрелка неизвестны, никаких требований он пока не выдвигал.
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