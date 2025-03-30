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В Петербурге пенсионер убил и расчленил модельера

Фото: iStock/Tunatura

Фото: iStock/Tunatura

В Петербурге пенсионер убил и расчленил модельера. Об этом пишет портал 78.ru.
Отмечается, что предполагаемого убийцу задержал полицейский, которому показалось странным поведение гражданина с продуктовой тележкой. Выяснилось, что в ней 78-летний мужчина в неизвестном направлении вёз останки модельера. Фрагменты её тела позже обнаружили и в комнате убийцы.

Пенсионер снимал жильё у убитой в течение четырёх лет. Однако в последнее время между ними начали вспыхивать конфликты, вызванные тем, что мужчина постоянно что-то ломал в доме.

В какой-то момент пенсионер предложил внести плату сразу за два месяца, и хозяйка квартиры приехала к нему для обсуждения деталей. Тогда он убил её и расчленил, чтобы скрыть следы преступления.

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В Москве блогер-художник выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды
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#убийство
#санкт-петербург
В Москве блогер-художник выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды
30 марта 2025, 15:36

Фото: iStock/Yelena Shander

В Москве блогер-художник выкинул кота с третьего этажа, разозлившись, что его любимая команда не стала чемпионом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Московский художник, участник коллектива a.d.e.d Иван Namer вечером 29 марта опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором выкидывает своего кота с третьего этажа. После молодой человек признался, что его любимая команда Пари Сен-Жермен не стала чемпионом Франции, а кот, как на зло, не вовремя сломал лоток и попался под горячую руку расстроившегося хозяина.

Блогер сразу же после произошедшего спустился на улицу и забрал кота, попросив подписчиков не поднимать шума, однако аудиторию уже было не остановить. Сначала они вызвали полицию, а потом одна из подписчиц попросила отдать кота ей, чтобы подобных ситуаций больше не происходило.

Иван согласился и вручил питомца девушке. Кота сразу же отвезли к ветеринару, а блогера теперь проверит столичная прокуратура.

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Месть за издевательства: житель Омска изготовил яд и взрывчатку для убийства бывших одноклассников и учителя
Под Омском суд арестовал мужчину за планы подорвать бывших одноклассников
30 марта 2025, 14:22

Фото: iStock/Bjoern Wylezich

Житель Омска самостоятельно приготовил яд и взрывчатку, чтобы убить бывшего школьного учителя, двух одноклассников и двух коллег, которые над ним издевались. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что план мести мужчина вынашивал много лет. За эти годы все цели убийства разъехались по разным городам, поэтому 29-летний мужчина собирался посетить каждый из них.

К счастью, ему не удалось этого сделать, поскольку омские сотрудники ФСБ оперативно задержали его. Во время обысков были изъяты яд и взрывчатка, которые он изготовил при помощи спецлитературы.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Ему вменяют статью о приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом.

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#мужчина
#взрывчатка
#учитель
#убийство
#омская область
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В Красноярске мужчина поджог семь автомобилей и попал в больницу
30 марта 2025, 06:40

Фото: iStock/Alesmunt

В Красноярске молодой человек подозревается в поджоге семи автомобилей на подземной парковке, в результате чего он сам попал в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.
«На подземной парковке жилого дома на улице Бограда произошло возгорание, в результате которого повреждено семь автомобилей. Сумма ущерба составила не менее 10 млн рублей. Предварительно установлено, что поджог мог совершить молодой человек 2006 года рождения. В результате пожара пострадал предполагаемый виновник, сейчас он находится в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства происшествия пока выясняются. Злоумышленнику будет предъявлено обвинение за уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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В США самолет упал на жилой дом
Fox 9: легкомоторный самолет упал на жилой дом в Миннесоте
30 марта 2025, 04:31

Фото: iStock/Diy13

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в штате Миннесота в США. Об этом сообщает телеканал Fox 9.
«Самолет SOCATA TBM7, представляющий собой одномоторный бизнес-джет, врезался в дом в Бруклин-Парке в субботу днем», — говорится в сообщении.

Все члены экипажа погибли на месте. О том, сколько именно их было, не уточняется. Жители дома, на который упал самолет, не пострадали. В результате крушения воздушного судна вспыхнул пожар. Начато расследование о причинах случившегося.

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Капитан затонувшего в Хургаде батискафа заявил, что покинул его последним
30 марта 2025, 01:37

Фото: iStock/Travel Faery

По словам капитана затонувшего в Хургаде батискафа, он покинул судно последним. Об этом сообщает портал Al-Masry al-Youm.
«Я был последним, кто покинул батискаф...» — цитируются в сообщении слова капитана.

Как пояснил мужчина, он покинул судно в тот момент, когда видимость внутри стала нулевой. К тому же вода попала в батискаф еще до его отплытия.

Портал пишет, что капитан регулярно требовал от руководства увеличить численность экипажа и провести техосмотр батискафа. Как оказалось, никаких мер ответственные за судно не принимали.

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