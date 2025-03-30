Фото: iStock/Tunatura
В Петербурге пенсионер убил и расчленил модельера. Об этом пишет портал 78.ru.
Отмечается, что предполагаемого убийцу задержал полицейский, которому показалось странным поведение гражданина с продуктовой тележкой. Выяснилось, что в ней 78-летний мужчина в неизвестном направлении вёз останки модельера. Фрагменты её тела позже обнаружили и в комнате убийцы.
Пенсионер снимал жильё у убитой в течение четырёх лет. Однако в последнее время между ними начали вспыхивать конфликты, вызванные тем, что мужчина постоянно что-то ломал в доме.
В какой-то момент пенсионер предложил внести плату сразу за два месяца, и хозяйка квартиры приехала к нему для обсуждения деталей. Тогда он убил её и расчленил, чтобы скрыть следы преступления.
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Пенсионер снимал жильё у убитой в течение четырёх лет. Однако в последнее время между ними начали вспыхивать конфликты, вызванные тем, что мужчина постоянно что-то ломал в доме.
В какой-то момент пенсионер предложил внести плату сразу за два месяца, и хозяйка квартиры приехала к нему для обсуждения деталей. Тогда он убил её и расчленил, чтобы скрыть следы преступления.
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Анастасия Чинкова