Фото: кадр из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
Назван победитель шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», первый выпуск которого вышел два месяца назад.
В воскресенье вышел финальный выпуск шоу, в котором был озвучен победитель. Правда сначала участникам необходимо было пройти последние испытания. Суперфиналистами по его итогам стали Алексей Щербаков и Торнике Квитатиани, которые затем прошли ещё три игры. В результате, Торнике обошёл соперника и начал радоваться от предвкушения победы. Именно он и был назван победителем шоу.
Торнике Квитатиани (фото: Telegram @tokorocko)
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Торнике Квитатиани (фото: Telegram @tokorocko)
«Не верю, почему-то на каждом этапе думал, что вылечу. А тут я победитель „Игры сезонов“. Я давно мечтал о выигрыше в этом шоу, давно. Мне казалось, что это недосягаемое что-то. Я посвящаю эту победу маме и своей семье», – отметил спортсмен.Квитатиани получил 10 миллионов рублей, которые он сможет потратить на своих близких или же поделиться выигрышем с участниками народной команды. Победитель уже сообщил, что поделит выигрыш с Любой Олениной и Сашей Арзановым.
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Анастасия Чинкова