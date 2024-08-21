В Мурманской области объявлена угроза атаки беспилотника

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На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, все необходимые меры по повышению безопасности приняты, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
«В небе над Мурманской областью была обнаружена потенциальная угроза, связанная с беспилотником. Мы предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности», — сообщил губернатор.
Он призвал жителей быть бдительными и в случае обнаружения подозрительных ситуаций сообщать об этом по номеру 112.
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