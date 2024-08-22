Угрозу атаки БПЛА объявили в Воронежской области — что там происходит

Фото: Минобороны РФ
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Он призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что силы ПВО находятся наготове.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее о возможных атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали жителей Курской, Воронежской и Белгородской областей. Также в Севастополе была объявлена баллистическая опасность.
Напомним, ранее в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области произошла попытка вторжения украинских диверсантов. Более 200 боевиков дважды пытались войти на территорию России, но были отбиты российскими военными. Три боевые машины пехоты ВСУ и диверсанты были замечены близ границы около 19:10. Они были вооружены натовскими винтовками, подобными чешским Bren-2. После получаса боёв, к 19:40, противник был вынужден отступить с серьезными потерями, передает Mash.
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Елена Перлова