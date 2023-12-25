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В Мурманской области произошло ЧП на территории причала ФГУП «Атомфлот»

МЧС: В Мурманской области произошло ЧП на территории причала ФГУП «Атомфлот»
25 декабря 2023, 00:21
Фото: iStock/geyzer

Фото: iStock/geyzer

В Мурманской области на территории причала ФГУП «Атомфлот» произошло ЧП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«В ГУ МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о происшествии на территории причала ФГУП "Атомфлот", к месту выдвинулись экстренные службы. Дальнейшая информация уточняется», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Подробности произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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«Положим рядом с женой»: Потерявший супругу в ДТП уральский блогер начал получать угрозы
Уральскому блогеру, потерявшему жену в ДТП с автобусом, угрожают убийством — E1
24 декабря 2023, 23:51

Фото: iStock/Dzurag

Блогеру Александру Лещёву из города Краснотурьинск Свердловской области, потерявшему жену в страшном ДТП с автобусом в ноябре, стали поступать угрозы. Сам мужчина уверен, что из-за попыток добиться справедливости с ним хотят расправиться, пишет E1.RU.
Супруга Лещёва погибла в страшном ДТП на Серовском тракте. Междугородний автобус, на котором ехала женщина, снесло в кювет.

Блогер уверен, что авария произошла из-за лысой резины. Он потребовал посадить директора транспортной компании. Лещёв много раз заявлял, что намерен добиться справедливости, а спустя время ему стали поступать сообщения с угрозами.

«Лещ, ещё раз на Е1 напишешь, рядом лежать будешь, понял? Чмо деревенское», — цитирует издание текст одного из сообщений.

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#дтп
#автобус
#авария
#конфликт
#женщина
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В многоэтажном доме в Сочи раздался взрыв
Взрыв произошёл в многоэтажном доме на улице Трубачева в Сочи
24 декабря 2023, 21:53

Фото: iStock/Standart

В многоэтажном доме в Сочи раздался взрыв. По предварительной информации, это произошло из-за утечки газа. Об этом сообщили в 112.
Согласно информации источника, среди пострадавших мужчина и женщина. Сообщается, что инцидент произошел на Трубачёва, 26.

Балконы двух квартир на пятом и шестом этажах уничтожены. Все жильцы дома эвакуированы.

Ранее сообщалось, что 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи.

По предварительной оценке повреждены десять квартир. Погибли два человека. СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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#взрыв
#инцидент
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#взрыв газа
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Сторонники оппозиции в Сербии пытаются сломать двери городской администрации
24 декабря 2023, 21:45

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Сторонники оппозиции в Сербии, которые несогласны с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание городской администрации в Белграде. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации источника, протестующие совершили попытку сломать двери, а также зажгли файеры. Отмечается, что участники протеста разбили окно, куда стали бросать камни и мусор. ​Также ​наносится вред камерам видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с результатами муниципальных выборов в Белграде, отказались покинуть здание муниципальной избирательной комиссии и объявили голодовку.

Напомним, согласно данным Республиканской избирательной комиссии, коалиция президента Сербии Александра Вучича лидирует с поддержкой в 53,81%. Следом идёт блок прозападной оппозиции с 14,46%.

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#протесты
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Lamborgini Urus насмерть сбил человека возле ТЦ «Метрополис» в Москве
112: Lamborgini Urus насмерть сбил человека на Ленинградском шоссе в Москве
24 декабря 2023, 20:44

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Lamborgini Urus насмерть сбил человека возле ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает 112.
По предварительной информации, за рулем находилась 33-летняя владелица сети салонов красоты Grushka Алена Грушка. Авария произошла в районе восьми вечера.

Сообщается, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, Грушка не успела затормозить. На данный момент на месте работают оперативные службы.

Обстоятельства трагедии выясняются. Участок дороги в районе 19-го дома на Ленинградском шоссе временно перекрыт.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, где столкнулись четыре автомобиля, погибли два человека.

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#дома
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В Тюмени на тренера батутного центра возбуждено 10 уголовных дел о педофилии
24 декабря 2023, 19:21

Фото: istockphoto/galitskaya

В отношении тюменского тренера батутного центра возбуждено 10 уголовных дел о надругательствах над детьми.
РЕН ТВ сообщает, что тренер-педофил совершал действия сексуального характера по отношению к малолетним в помещении торгового центра.

В августе 2023 года тренер изнасиловал ученицу 6 класса в своей квартире.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали в августе 2023 года. 1 сентября судом было удовлетворено ходатайство следствия. Мужчина отправлен в СИЗО.

Ранее в Екатеринбурге из спецшколы №124 сбежал 16-летний парень, обвиняемый в сексуальном насилии над воспитанниками той же школы.

URA.RU пишет, что юноша покинул спецшколу и скрылся. При этом он находится под подпиской о невыезде. Мужчина объявлен в розыск.

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#дети
#подростки
#насилие
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В московском метро конфликт пассажиров закончился поножовщиной
24 декабря 2023, 18:38

Фото: istockphoto/Artem Cherednik

В вагоне столичного метро на фиолетовой ветке между пассажирами возник конфликт и закончился поножовщиной.
Участников конфликта задержали, сообщает МВД Медиа.

В вагоне, который следовал от станции «Китай-город» до станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии, случился конфликт между мужчинами. Мужчина достал предмет, который похож на нож. Оппонент, заметив холодное оружие в руке, попытался выхватить его. В итоге получил резаную рану.

Виновники инцидента доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прохожий мужчина снегом тушил женщину, которая начала гореть. В Telegram-канале РЕН ТВ сообщается, что пострадавшую после инцидента госпитализировали со множеством ожогов. Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. По слова её матери, две недели назад дочери пришла выписка из налоговой с большим долгом.

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#метро
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#новости
#происшествие
#нож
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В Дании тысячи ботинок выбросило на пляжи
24 декабря 2023, 18:15

Фото: istockphoto/Natalia Bushkevich

На севере Дании тысячи ботинок выбросило на пляжи после того, как судно компании A.P. Moller-Maersk (Maersk) потеряло 46 контейнеров с товарами во время шторма «Пиа».
Датский телеканал DR сообщает, что судно Mayview двигалось из немецкого города Бремерхафен в польский Гданьск. На Европу обрушился шторм. Из-за этого 22 декабря в Северном море потеряли 46 контейнеров с товарами.

Помимо обуви на пляжи выбросило медицинское оборудование и колеса для тачек.

Ранее сообщалось, что ураганный ветер частично сорвал крышу жилого дома в Сочи и вырвал с корнями более шести десятков деревьев, сообщает РИА Новости. Мэр города Алексей Копайгородский призвал местных жителей не выходить на улицу и остаться дома.

Один человек уже погиб, его придавило упавшим деревом. По информации Telegram-канала SHOT, трагедия произошла поздним вечером в субботу, 23 декабря, на сочинской улице 60-летия ВЛКСМ, пешеход погиб на месте от полученных травм.

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#новости
#море
#происшествие
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В Москве в убийстве двух девушек подозревают гражданина Узбекистана
24 декабря 2023, 18:05

Фото: istockphoto/ohishiistk

За сутки в столице нашли тела двух девушек. В убийствах подозревают гражданина Узбекистана.
Baza пишет, что труп первой жертвы, 25-летней Влады, нашли в доме на Мукомольном проезде. Вечером 23 декабря жители дома услышали крики о помощи и позвонили в полицию. В это же время Влада успела позвонить подруге по видеосвязи. Она сказала, что её убивают.

Правоохранители оперативно приехали по вызову. Спасатели вскрыли дверь квартиры, но было поздно. Внутри квартиры лежал труп девушки. Вместе с ней в квартире находился Алексей Варакин. Предварительно сообщается, что он пришёл к знакомой и во время конфликта ударил Владу в шею.

На допросе Варакин признался в убийстве ещё одной девушки. По его словам, он убил её несколько дней назад в гостинице на востоке столицы.

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#происшествие
#новости
#убийство
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В Санкт-Петербурге скончался ребёнок, который получил травму в квартире
24 декабря 2023, 17:55

Фото: istockphoto/AgFang

Питерские врачи не смогли спасти жизнь ребёнку, госпитализированного в одну из больниц Колпинского района.
«Фонтанка» пишет, что ребёнок травмировался в квартире. По словам родителей, ребёнок упал с дивана на ковер и ударился затылком.

24 декабря ребёнку вызвали скорую помощь на бульвар Трудящихся в Колпино. 10-месячного мальчика доставили в 22-ю городскую больницу в состоянии клинической смерти.

Врачи не смогли спасти жизнь ребёнку.

Известно, что малыш рос в полной и благополучной семье.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в торговом центре в штате Флорида в США, сообщила полиция города Окала. В результате один человек погиб, а одну пострадавшую доставили в больницу для оказания ей медицинской помощи.

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#происшествие
#дети
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