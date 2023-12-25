В Мурманской области произошло ЧП на территории причала ФГУП «Атомфлот»

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В Мурманской области на территории причала ФГУП «Атомфлот» произошло ЧП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
«В ГУ МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о происшествии на территории причала ФГУП "Атомфлот", к месту выдвинулись экстренные службы. Дальнейшая информация уточняется», — цитирует агентство сообщение ведомства.
Подробности произошедшего в настоящее время устанавливаются.
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