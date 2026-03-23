В Башкирии глыба льда рухнула на иномарку и смяла её «как консервную банку»
В Башкирии ледяная глыба рухнула на машину и раздавила её. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Чрезвычайное происшествие произошло в городе Нефтекамск. Местные жители стали свидетелями того, как сначала рядом с иномаркой упал кусок наледи. Следом огромная масса снега и льда обрушилась прямо на багажник автомобиля.
Удар смял часть машины, как консервную банку. Крыша и задняя часть транспортного средства не выдержали веса снежной глыбы и сложились. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Владельцы автомобиля на момент инцидента отсутствовали внутри. Очевидцы вызвали экстренные службы.
