В Мурманской области загорелось промышленное предприятие

Видео: МЧС России
Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание на промышленном предприятии в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло в городе Кировск. На промышленном предприятии загорелась кровля склада с апатит-нефелиновым концентратом на высоте 56 метров.
Открытое горение было оперативно ликвидировано на площади в 1 500 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.
На месте происшествия работают 46 специалистов и 14 единиц техники МЧС России.
По состоянию на 05:30 пожар полностью ликвидирован, уточнили в ведомстве.
Читайте также:
В Воронежской области после атаки БПЛА произошел пожар на складе
МЧС: Пожар на газораспределителе под Алуштой локализовали на площади 1500 кв.м.
В Подмосковье возник крупный пожар на складе деревянных паллетов
Открытое горение было оперативно ликвидировано на площади в 1 500 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.
На месте происшествия работают 46 специалистов и 14 единиц техники МЧС России.
По состоянию на 05:30 пожар полностью ликвидирован, уточнили в ведомстве.
Читайте также:
В Воронежской области после атаки БПЛА произошел пожар на складе
МЧС: Пожар на газораспределителе под Алуштой локализовали на площади 1500 кв.м.
В Подмосковье возник крупный пожар на складе деревянных паллетов
Анастасия Чинкова