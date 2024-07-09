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В Мурманской области загорелось промышленное предприятие

МЧС: в Мурманской области горит промышленное предприятие
09 июля 2024, 05:38

Видео: МЧС России

Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание на промышленном предприятии в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло в городе Кировск. На промышленном предприятии загорелась кровля склада с апатит-нефелиновым концентратом на высоте 56 метров.

Открытое горение было оперативно ликвидировано на площади в 1 500 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.



На месте происшествия работают 46 специалистов и 14 единиц техники МЧС России.

По состоянию на 05:30 пожар полностью ликвидирован, уточнили в ведомстве.

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#мчс
#пожар
#промышленность
#предприятие
Мужчина в инвалидной коляске пытался поджечь королевский дворец в Норвегии
DPA: мужчина в инвалидной коляске пытался поджечь королевский дворец в Осло
09 июля 2024, 03:07

Фото: iStock/Donte Tatum

Мужчина в инвалидной коляске попытался поджечь здание королевского дворца в Осло, бросив в него две бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает информагентство DPA, ссылаясь на полицию норвежского города.
Отмечается, что мужчина подъехал к зданию дворца на инвалидной коляске с электроприводом. Сначала он сообщил проходившему мимо очевидцу, что у него есть бомба, после чего бросил две бутылки с коктейлем Молотова к задней части здания. Вспыхнул пожар.

Огонь был оперативно потушен прибывшими на место пожарными, а мужчина задержан полицейскими. Мотив его преступления в настоящее время неизвестен.

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#норвегия
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#преступление
#полиция
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Троих обвиняемых в изнасиловании ведущей «Матч ТВ» отправили в СИЗО
Фигурантов дела об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» отправили в СИЗО
09 июля 2024, 01:46

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Троих обвиняемых в изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ» на северо-востоке столицы отправили в СИЗО. Об этом пресс-служба прокуратуры Москвы написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что такое решение было принято Останкинской межрайонной прокуратурой в соответствии со статьёй Уголовного кодекса РФ об изнасиловании.

Напомним, что 6 июля трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения напали на ранее им незнакомую девушку. Двое из них изнасиловали жертву, а третий фигурант дела в это время следил за окружающей обстановкой.

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#суд
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Главу движения «Русофилы» задержали в Болгарии
«24 часа»: в офисе основателя движения «Русофилы» провели обыски
08 июля 2024, 22:24

Фото: IStock/Thomasaf

В болгарском городе Пловдив задержали председателя движения «Русофилы» Златомира Девленского. Об этом 8 июля сообщает местное издание «24 часа».
«Сегодня в 5:30 утра они пришли к нему домой в Пловдиве, выломали дверь и вывезли его. Его мать в шоке», — заявил депутат.

Он добавил, что цели и причины задержания неизвестны. Кроме того, проводились обыски в его офисе, но ничего противозаконного найдено не было.

Девленский окончил Пловдивский университет и сейчас числится аспирантом Астраханского государственного университета. В 2003 году, он основал общественное движение «Русофилы», пропагандирующее сближение с Россией в культурном и идеологическом смысле.

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#депутат
#болгария
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Режиссёра Беркович* и сценариста Петрийчук* приговорили к шести годам колонии
Организаторам пропагандирующего терроризм спектакля вынесли приговор
08 июля 2024, 21:42

Фото: IStock/ronstik

Театрального режиссёра Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* приговорили к шести годам колонии. Их признали виновными в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол». Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
Источник добавил, что перед оглашением приговора подсудимые много улыбались, переглядывались с родственниками и что-то показывали жестами.

Осужденных приговорили к тюремным срокам за пропаганды терроризма в поставленном ими спектакле. По его сюжету, русские девушки знакомятся с исламистами группировки ИГИЛ** и переезжают жить к ним в Сирию. Текст пьесы якобы основан на приговорах судов в отношении реальных женщин.

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*Внесены в перечень террористов и экстремистов
**Признана террористической организацией и запрещена в РФ
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#терроризм
#суд
#приговор
#режиссёр
#сценарий
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Полиция Молдавии задержала украинца, похитившего деньги в Таджикистане
В Молдавии задержан украинец, укравший в Таджикистане 2 млн долларов
08 июля 2024, 18:50

Фото: IStock/Ruma Aktar

Полиция Молдавии задержала украинца, укравшего 2,2 миллиона долларов в Таджикистане. Сообщение опубликовано в Telegram-канале молдавской полиции.
Ранее гражданин Украины был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Таджикистана. Сообщается, что он взломал одну из банковских систем страны и перевел на свои поддельные счета 2,2 миллиона долларов.

Мужчина был задержан Национальной следственной инспекцией Молдавии в Кишиневе. Сейчас он ожидает экстрадиции в Таджикистан.

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#розыск
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#хакер
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Порно-ролик включился во время речи министра Ставрополя в медуниверситете
Порно-ролик прервал речь министра в Ставропольском медуниверситете
08 июля 2024, 17:28

Фото: IStock/Lacheev

На выпускном Ставропольского государственного медуниверситета посреди речи министра выпускникам показали порно-ролик. Видео опубликовал «Блокнот Ставрополь».
Во время речи политика внезапно включился ролик с нецензурным содержание, который продлился несколько секунд и сменился флагом России. В зале помимо студентов присутствовали их родители, профессора. Некоторые успели заснять инцидент на телефон.

Руководство ВУЗа объяснило произошедшее хакерской атакой.

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#министр
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«Мерседес» бывшего замдиректора Роскосмоса попал в массовое ДТП
112: в крупном ДТП в Москве участвовало авто бывшего замдиректора Роскосмоса
08 июля 2024, 15:30

Фото: IStock/Bilanol

«Мерседес» бывшего замгендиректора «Роскосмоса», а ныне руководителя «Сбер Капитала» Дмитрия Беленова попал в массовое ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.
По информации источника, крупная авария произошла на Смоленском бульваре, где столкнулось 6 автомобилей. Находился ли сам бизнесмен в авто в момент столкновения не уточняется. Число пострадавших вскоре будет известно.

Ранее сообщалось о крупном ДТП на курорте в Анталье. Водитель автобуса не справился с управлением и влетел в столб. Сам мужчина скончался, есть 7 пострадавших из России, а в сумме увечья получили 20 человек.

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#мужчина
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В Геленджике затонула спортивная парусная яхта, пропала женщина
08 июля 2024, 14:18

Фото: istockphoto / studio-fi

Спортивная парусная яхта с людьми на борту затонула в Черном море в районе Геленджика, четверых человек удалось спасти, еще одна женщина пропала, сообщили в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Инцидент произошёл днём 7 июля. Судно, на котором проходило обучение яхтингу, затонуло. Из воды были спасены четверо человек.

«В Геленджике следователем устанавливаются обстоятельства затопления спортивной парусной яхты, в результате которого пропала женщина», – указано в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 6 июля, сообщалось о затоплении катера на реке Амур в Хабаровске. В результате этого происшествия три человека пропали без вести.

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#обучение
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#происшествия
#рф
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СК опубликовал кадры задержания подозреваемых в изнасиловании ведущей МАТЧ ТВ
СКР: по делу об изнасиловании ведущей телеканала задержано трое подозреваемых
08 июля 2024, 12:28

Фото: IStock/vichinterlang

СК показал кадры задержания трех подозреваемых в изнасиловании ведущей «Матч ТВ», видео публикует Телеграм-канал NEWS.ru.


Как сообщают в правоохранительных органах, задержанных трое, все они граждане Узбекистана. Один из них пытался скрыться еще 6 июля, но его поймали. Второго мигранта 1999 года рождения задержали в районе станции ВДНХ. Недавно стало известно о задержании третьего, который не участвовал в изнасиловании, но просто наблюдал за происходящим. Следователи будут просить избрать меру пресечения всем троим фигурантам дела.

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