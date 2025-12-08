В Японии допустили, что при землетрясении у Токио погибнет до 18 тысяч человек

08 декабря 2025, 08:28

Фото: iStock/StockByM

Токио и окрестные районы могут столкнуться с мощным землетрясением в ближайшие десятилетия. По прогнозам экспертов, событие магнитудой 7,3 грозит серьезными последствиями. Об этом пишет РИА Новости.