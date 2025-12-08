В Японии допустили, что при землетрясении у Токио погибнет до 18 тысяч человек
Токио и окрестные районы могут столкнуться с мощным землетрясением в ближайшие десятилетия. По прогнозам экспертов, событие магнитудой 7,3 грозит серьезными последствиями. Об этом пишет РИА Новости.
Ожидается, что оно приведет к гибели до 18 тысяч человек и экономическому ущербу в 83 триллиона иен (535 миллиардов долларов).
Исследования показывают, что вероятность возникновения подобного землетрясения в столичном регионе составляет около 70% в течение следующих 30 лет. В случае худшего сценария, около 400 тысяч зданий будут разрушены. Правительство активно работает над мерами по минимизации последствий. Жители Токио должны быть готовы к возможным вызовам и следить за рекомендациями властей.
