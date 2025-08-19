SHOT: в Ульяновской области у учебного самолёта во время полёта оторвалось колесо
Учебный самолёт Diamond DA42 Ульяновского училища гражданской авиации совершил аварийную посадку после нештатной ситуации во время тренировочного полета. По данным телеграм-канала SHOT, на борту находились инструктор и курсант.
Чрезвычайный инцидент произошёл при выполнении учебного задания — во время полёта у воздушного судна оторвалось колесо передней стойки шасси. Экипаж немедленно доложил о ситуации диспетчерской службе и приступил к экстренным процедурам.
Сейчас самолёт вырабатывает топливо в районе посёлка Красный Гуляй для снижения пожарного риска при посадке. После воздушное судно будет готовиться к приземлению.
