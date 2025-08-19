В США отец утопил сына в ведре с моющим средством из-за «неуважения» жены

19 августа 2025, 17:23

В США отец приговорён к пожизненному сроку за убийство младенца в отместку жене

Фото: Istock/mercedeslorenzo

В американском штате Индиана вынесен суровый приговор по делу об убийстве трёхмесячного младенца. Подробности сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».