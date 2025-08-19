В США отец утопил сына в ведре с моющим средством из-за «неуважения» жены
В американском штате Индиана вынесен суровый приговор по делу об убийстве трёхмесячного младенца. Подробности сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
29-летний Элиасард Монеус был признан виновным в жестоком убийстве собственного сына и покушении на убийство супруги. Судья Стив Майер, оглашая приговор, назвал преступление одним из самых отвратительных, с которыми ему доводилось сталкиваться.
Монеус утопил младенца в ведре с моющим средством. Как установило следствие, мотивом чудовищного преступления стало желание мужчины «наказать» свою жену за так называемое «неуважение к мужчинам». Сам преступник заявил, что готов провести остаток жизни в тюрьме ради мести.
Суд удовлетворил это требование, приговорив Монеуса к 62 годам тюрьмы за убийство ребёнка и дополнительно к 30 годам за покушение на убийство жены.
