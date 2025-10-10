Достижения.рф

В Назрани «Гелендваген» девушками пробил ограждение и влетел в пруд — видео

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Назрани на улице Фабричной произошла авария с участием внедорожника премиум-класса — «Гелендвагена», который на полной скорости пробил ограждение и съехал в Счастливый пруд. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.



За рулём автомобиля находилась студентка, которая, предварительно, не справилась с управлением. В салоне находились три девушки. По словам очевидцев, всех их быстро спасли прохожие, которые пришли на помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы, выясняются причины аварии и состояние пострадавших.

Иван Мусатов

