В Таиланде произошло землетрясение, в Бангкоке объявлен режим ЧП

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Режим ЧП объявлен в Бангкоке в результате произошедшего землетрясения. Об этом сообщает Thai PBS со ссылкой на премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават.
В городе также прекратил работу метрополитен, а на дорогах начались пробки. Кроме того, есть перебои в работе интернета и связи. При толчках в городе случилось обрушение возводимого здания. По информации СМИ, 43 человека находятся под завалами, один человек погиб.
Накануне землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 зафиксировали в соседней Мьянме. Позже колебания дошли до Бангкока и окрестностей. В Таиланде были закрыты аэропорты. Российское посольство проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших среди граждан РФ.
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Накануне землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 зафиксировали в соседней Мьянме. Позже колебания дошли до Бангкока и окрестностей. В Таиланде были закрыты аэропорты. Российское посольство проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших среди граждан РФ.
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Никита Кротов