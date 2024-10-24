В Мюнхене россиянина обвинили в убийстве двух украинских военных в баре

Фото: istockphoto/Diy13
Генеральная прокуратура Мюнхена предъявила мужчине обвинение в убийстве двух украинских военнослужащих. Утверждается, что он является гражданином России.
По сообщению телеканала NTV, трое мужчин были ранее хорошо знакомы друг с другом. По версии полиции, мотивом убийства стала «задетая национальная гордость». 57-летний подозреваемый проживал в ФРГ с 1990 года. Его приятели-украинцы, один 1987, а второй 2001 года рождения, проходили в Германии реабилитацию после боёв на передовой в составе ВСУ.
Как утверждает следователь, мужчины вместе выпивали алкоголь в баре на территории торгового центра в Мурнау-ам-Штаффельзе на юге ФРГ. Во время спора на тему конфликта на Украине «национальная гордость обвиняемого была задета». Он выхватил нож и нанёс оппонентам несколько колотых и резанных ран. Один солдат скончался на месте, второго отвезли в больницу, но спасти не смогли. Подозреваемого задержали в его квартире.
Инцидент в немецком кабаке произошёл ещё в апреле, но стало широко известно о нём только сейчас, после предъявления обвинения. Бывший тогда министром иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что дело будет находиться на особом контроле его ведомства.
Читайте также:
Открывший огонь по полицейским в Мюнхене оказался исламистом
На военном объекте Германии задержали россиянина с велосипедом
В США арестовали россиянина по обвинению в экспорте электроники для военных нужд
Как утверждает следователь, мужчины вместе выпивали алкоголь в баре на территории торгового центра в Мурнау-ам-Штаффельзе на юге ФРГ. Во время спора на тему конфликта на Украине «национальная гордость обвиняемого была задета». Он выхватил нож и нанёс оппонентам несколько колотых и резанных ран. Один солдат скончался на месте, второго отвезли в больницу, но спасти не смогли. Подозреваемого задержали в его квартире.
Инцидент в немецком кабаке произошёл ещё в апреле, но стало широко известно о нём только сейчас, после предъявления обвинения. Бывший тогда министром иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что дело будет находиться на особом контроле его ведомства.
Читайте также:
Открывший огонь по полицейским в Мюнхене оказался исламистом
На военном объекте Германии задержали россиянина с велосипедом
В США арестовали россиянина по обвинению в экспорте электроники для военных нужд
Александр Бойцов