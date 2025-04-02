В Набережных Челнах 59-летний мужчина неделю насиловал четырёхлетнюю малышку

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В Набережных Челнах 59-летний мужчина почти неделю удерживал у себя дома маленькую девочку. Всё это время педофил насиловал четырёхлетнего ребёнка.
Об ужасном происшествии рассказывает сетевое издание KazanFirst со ссылкой на собственные источники. Насильственные действия сексуального характера в отношении малышки подозреваемый совершал в своей собственной квартире.
Свою вину предполагаемый насильник категорически отрицает. Известно о пожилом мужчине, что он работает сварщиком на одном из челнинских предприятий. Ранее в поле зрения правоохранителей не попадал, даже по менее громким поводам. Расследование всех обстоятельств и подробностей ужасного дела продолжается.
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Свою вину предполагаемый насильник категорически отрицает. Известно о пожилом мужчине, что он работает сварщиком на одном из челнинских предприятий. Ранее в поле зрения правоохранителей не попадал, даже по менее громким поводам. Расследование всех обстоятельств и подробностей ужасного дела продолжается.
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Александр Бойцов