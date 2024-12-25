В Якутии перевернулась автоцистерна с нефтью

Фото: telegram-канал Службы спасения Якутии
Вечером 24 декабря в Олекминском районе опрокинулась автоцистерна, перевозившая дизельное топливо. Об этом сообщили в Telegram-канале «Служба Спасения Якутии».
Машина, следовавшая по маршруту Саныяхтах – Малыкан, перевернулась на расстоянии около 40 метров от берега реки Лена. Объем цистерны составлял 8 кубометров.
На место происшествия оперативно выехали сотрудники «Сахаэнерго» в составе восьми человек с четырьмя единицами техники и 200 килограммами сорбента. К 22:45 прибыл топливозаправщик для откачки топлива.
По словам водителя бензовоза, видимых утечек из цистерны не обнаружено, однако возможна утечка из бака самой машины.
Утром 25 декабря к месту инцидента направился вездеход из Олекминска для расчистки дороги.
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На место происшествия оперативно выехали сотрудники «Сахаэнерго» в составе восьми человек с четырьмя единицами техники и 200 килограммами сорбента. К 22:45 прибыл топливозаправщик для откачки топлива.
По словам водителя бензовоза, видимых утечек из цистерны не обнаружено, однако возможна утечка из бака самой машины.
Утром 25 декабря к месту инцидента направился вездеход из Олекминска для расчистки дороги.
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Мария Моисеева