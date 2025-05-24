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Авто полузащитника «Краснодара» Кривцова остановили сотрудники ДПС

Никита Кривцов (Фото: Инстаграм* @krivtsov__88)

Никита Кривцов (Фото: Инстаграм* @krivtsov__88)

Автомобиль полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Никиты Кривцова остановили сотрудники ДПС, сообщил Телеграм-канал Mash на спорте.
Отмечалось, что машине пришлось притормозить на выезде со стадиона в Краснодаре.

Спортсмен вышел из машины и сразу начал кому-то звонить. Согласно предварительной информации, Кривцов употребил шампанского в раздевалке, а потом сел за руль.

Спустя некоторое время футболист убедил правоохранителей отпустить его. Никиту и сопровождавшую его девушку отпустили — она и повела автомобиль.

Напомним, сегодня футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории одержал чемпионство в Российской премьер-лиге, когда обыграл «Динамо» со счетом 3:0. Впервые с 2018-го победу в РПЛ одержали не «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга завоевывал шесть титулов подряд, теперь серия прервалась.

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В Москве 4-летний мальчик погиб, провалившись в заброшенный колодец
24 мая 2025, 21:19

Фото: iStock/feri ferdinan

В Троицком округе Москвы четырёхлетний ребёнок упал в заброшенный колодец. Спасти малыша не удалось, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что трагедия произошла на территории садового товарищества «Полесье» в начале восьмого вечера. Маленький мальчик во время прогулки забежал на заброшенный участок и провалился в колодец, который не был ничем прикрыт. Его глубина составляет порядка трёх метров.

Маме малыша не удалось самостоятельно вытащить его, поэтому она оперативно вызвала спасателей. Когда они достали ребёнка, он уже был без сознания.

Прибывшие на место врачи попытались реанимировать мальчика, но безуспешно.

В настоящее время спасатели пытаются допросить мать погибшего ребёнка, у которой сильнейшая истерика. Ей оказывают помощь психологи.

Прокуратура начала проверку.

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В Казани иностранец убил экс-жену и порезал трёхлетнего сына в его день рождения

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В Казани иностранец убил экс-жену и порезал трёхлетнего сына в его день рождения
24 мая 2025, 18:46

Фото: iStock/tiero

Житель Казани убил бывшую жену, порезал трёхлетнего сына и прямо сейчас грозится совершить самоубийство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Отмечается, что всё происходит в ЖК «Волжская гавань». Мужчина является иностранцем, но имеет российское гражданство. Очевидцы сообщают, что он ворвался в квартиру к бывшей жене и убил её, после чего напал на трёхлетнего сына, у которого сегодня день рождения, а затем сбежал в свою квартиру по соседству.

Теперь неадекват грозится совершить самоубийство. С ним ведут переговоры на английском языке.

В настоящее время состояние мальчика уточняется. Он выжил, но получил серьёзные ранения.

По предварительной версии, скандал произошёл из-за развода.

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Водитель пострадал при возгорании школьного автобуса в Подмосковье
24 мая 2025, 18:34

Фото: iStock/Iulianna Est

Школьный автобус загорелся на обочине в подмосковной Коломне. Инцидент произошел около 10:34 вблизи одного из домов, расположенных на улице Озерской в селе Полурядинки. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.
В публикации отмечается, что сначала возник дым, а после — возгорание. Как сообщает источник «РЕН ТВ», в результате происшествия пострадал водитель, его доставили в больницу. Предварительной причиной пожара считается неисправная проводка. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства произошедшего.

Перед этим сообщалось, что после смертельного ДТП на трассе М-12 в Подмосковье задержали водителя микроавтобуса.

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В день закрытия кинофестиваля в Каннах отключили электричество после серии поджогов
24 мая 2025, 18:00

Фото: iStock/ LeMusique

В день закрытия Каннского кинофестиваля во франции отключили электричество после серии поджогов, сообщил Телеграм-канал SHOT.
До церемонии награждения осталось лишь несколько часов, а в городе все еще нет света.

В Каннах пропало электричество в ночь на субботу. Неизвестные подпилили ряд опор линий электропередачи и подожгли. Более 160 тысяч домов лишились света. В настоящее время в городе не работают светофоры, из-за чего наблюдаются сильные проблемы с движением. Еще Интернет работает с перебоями. Отмечалось, что пришлось прервать показ картины «Сират» в рамках кинофестиваля.

Власти заявили, что церемония награждения пройдет даже без электричества. Сейчас Дворец фестивалей снабжается энергией с помощью трех генераторов.

Ранее сообщалось, что тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет заморожено для возможного воскрешения в будущем.

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В Подмосковье задержали водителя микроавтобуса после тройного ДТП с погибшими
24 мая 2025, 17:05

Фото: телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

В Подмосковье задержали водителя микроавтобуса после смертельного ДТП на трассе М-12. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным ведомства, сначала микроавтобус «Мерседес» столкнулся с «Ладой Ларгус», а затем — с «Ауди». В результате аварии два пассажира отечественной легковушки погибли. Также госпитализированы восемь человек из микроавтобуса. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.

В Сети появились кадры с последствиями: перевернутый микроавтобус, поврежденные отбойники и разбросанные части от машин.

Перед этим сообщалось, что сразу после автокатастрофы очевидцы спасали несовершеннолетнего.

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