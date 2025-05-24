Авто полузащитника «Краснодара» Кривцова остановили сотрудники ДПС

Никита Кривцов (Фото: Инстаграм* @krivtsov__88)
Автомобиль полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Никиты Кривцова остановили сотрудники ДПС, сообщил Телеграм-канал Mash на спорте.
Отмечалось, что машине пришлось притормозить на выезде со стадиона в Краснодаре.
Спортсмен вышел из машины и сразу начал кому-то звонить. Согласно предварительной информации, Кривцов употребил шампанского в раздевалке, а потом сел за руль.
Спустя некоторое время футболист убедил правоохранителей отпустить его. Никиту и сопровождавшую его девушку отпустили — она и повела автомобиль.
Напомним, сегодня футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории одержал чемпионство в Российской премьер-лиге, когда обыграл «Динамо» со счетом 3:0. Впервые с 2018-го победу в РПЛ одержали не «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга завоевывал шесть титулов подряд, теперь серия прервалась.
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Спортсмен вышел из машины и сразу начал кому-то звонить. Согласно предварительной информации, Кривцов употребил шампанского в раздевалке, а потом сел за руль.
Спустя некоторое время футболист убедил правоохранителей отпустить его. Никиту и сопровождавшую его девушку отпустили — она и повела автомобиль.
Напомним, сегодня футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории одержал чемпионство в Российской премьер-лиге, когда обыграл «Динамо» со счетом 3:0. Впервые с 2018-го победу в РПЛ одержали не «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга завоевывал шесть титулов подряд, теперь серия прервалась.
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Ольга Енгалычева