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В Нальчике спецназ блокировал причастных к терроризму боевиков

11 апреля 2024, 09:24
Фото: istockphoto/romankosolapov

Фото: istockphoto/romankosolapov

В одном из садоводств в пригороде Нальчика сотрудники силовых структур и бойцы спецназа заблокировали боевиков, причастных к террористической деятельности. В ответ на предложение сдаться бандиты открыли огонь.


Как сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Кабардино-Балкарии была получена информация о местонахождении вооружённых лиц, причастных к террористической деятельности. В ночь на 11 апреля боевики были заблокированы группой спецназа ФСБ на территории садового товарищества «Насып» в городском округе Нальчик.

Для обеспечения безопасности граждан в районе, где были обнаружены боевики, объявлен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в ведомстве. Предложение сдаться бандиты отвергли и в ответ открыли огонь из стрелкового оружия по сотрудникам силовых структур. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.

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В Подмосковье поймали серийного вора из частных домов и бытовок
11 апреля 2024, 09:52

36-летнего жителя Московской области, подозреваемого в серии краж личного имущества, задержали полицейские региона, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что злоумышленник подъехал на своей машине к СНТ у деревни Чашниково городского округа Химки, припарковался и начал выбирать дом, в котором нет людей. Затем он отжал профлист забора одного из участков, проник туда, сломал фомкой стену строительной бытовки и похитил оттуда лодочный мотор стоимостью свыше 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Личность злоумышленника удалось установить. При помощи росгвардейцев его задержали по месту жительства в городском округе Лобня.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен ещё к трём таким же кражам на территории Химок. Он забирал из частных домов инструменты, бытовую технику и личные вещи. Часть украденного полицейские обнаружили по месту проживания задержанного, часть вещей он успел продать, а деньги — потратить.

Сейчас полиция выясняет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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#полиция
#криминал
#химки
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Лось стал причиной смертельного ДТП на трассе под Петербургом
11 апреля 2024, 08:51

Фото: istockphoto/JanMiko

На трассе в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Причиной аварии стал внезапно выбежавший на дорогу лось.
Инцидент произошёл на шоссе Санкт-Петербург - Псков в Гатчинском районе Ленобласти, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Автомобиль «Форд» в сторону деревни Поддубье, где традиционно водится много лосей. Животное неожиданно выскочило на дорогу и врезалось в машину. От удара легковушка съехала в кювет и перевернулась. Водитель погиб на месте.

На вид мужчине, ехавшему за рулём иномарки, около 50 лет, его личность сейчас устанавливается. От удара автомобилю полностью разворотило капот. Сам лось умер на дороге. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными, следуя по дорогам, проложенным в местах обитания лосей — об этом сообщают специальные знаки. Лобовое столкновение с крупным копытным может закончиться трагически, как в данном случае.

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#петербург
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Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии
Оперештаб: Режим КТО введен на территории Нальчика и Черекского района КБР
11 апреля 2024, 06:33

Фото: iStock/zabelin

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом, по данным агентства ТАСС, сообщили в региональном оперативном центре России.
Сообщается, что режим КТО введен на территории Нальчика и Черекского района в целях «в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства». Этот режим начал действовать c 5 часов 12 минут. Основания для принятия такого решения не уточняются.

Напомним, 31 марта режим КТО был введен в Дагестане. В ходе контртеррористической операции были задержаны три человека по обвинению в планировании террористических актов.

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#операция
#террористы
#дагестан
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Три российских села из-за паводка оказались отрезаны от центра
Три села в Томской области оказались отрезаны от центра из-за паводка
11 апреля 2024, 06:17

Фото: iStock/nnorozoff nnorozoff

Деревни Батурино, Вершинино и Яр под Томском оказались отрезаны от областного центра из-за паводка. Об этом сообщили в администрации сельского поселения Заречное Томского области, сообщает ТАСС.
По данным властей, река Томь вышла из берегов.

«Также между Казанкойи Батурино пошел перелив воды через региональную трассу», – говорится в сообщении.

Кроме того, еще в двух населенных пунктах возможно подтопление территории.

Жителям рекомендовано эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды.

«Срочно поднимаем мебель, выключаем свет, газ, воду, перегоняем животных, берем документы и выезжаем в безопасные места», — призвали власти.

Ранее, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.

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В России после падения БПЛА на строящуюся больницу начался пожар
Артамонов: Падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ вызвало возгорание
11 апреля 2024, 05:54

Фото: iStock/sommersby

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе, что привело к пожару, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Альтамонов. Пожар был ликвидирован. О случившемся глава российского региона написал в Telegram-канале.
«Повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы и глава района находятся на месте происшествия», – говорится в публикации.

Артамонов сообщил, что уровень в области сохраняется желтый уровень воздушной опасности.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе существует опасность атаки беспилотника. Он призвал население сохранять спокойствие, а также добавил, что подразделения противовоздушной обороны находятся в готовности.

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#бпла
#больница
#губернатор
#россия
#воздушная тревога
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Жители Кургана получили предупреждение о приближении большой воды
Губернатор Шумков: к Кургану надвигается большой водный массив
11 апреля 2024, 03:23

Фото: iStock/horkins

К Кургану надвигается большой водный массив, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вадим Шумков.
Это связано со сбросом воды из Тобольского водохранилища.

«Сейчас главная проблема в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском уже более 980 сантиметров, а в Кургане – 375 сантиметров. И эта разница массива воды идет по течению», – сказал Шмуков.

В информационном агентстве ТАСС добавили, что дорога от райцентра Звериноголовский до города Кургана занимает три часа.

Ранее в регионе была запрещена продажа алкоголя. Мера будет действовать с четверга 11 апреля до понедельника 15 апреля на территории города Кургана, а также Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципальных округов.

В связи с ухудшением паводковой ситуации в Курганской области также отменяются плановые госпитализации.

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#паводок
#оренбургская область
#курганская область
#наводнение
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В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности
Артамонов: В Липецкой области введен режим воздушной опасности
11 апреля 2024, 02:51

Фото: iStock/Photoboyko

В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности. Об этом сообщил в своей Telegram-канал губернатор области Игорь Артамонов.
Артамонов заверил, что все силы и средства приведены в полную готовность. Он призвал жителей не паниковать и сохранять спокойствие, а также посоветовал им следить за официальными источниками информации от правительства и МЧС.

«Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», – добавил губернатор.

Ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в Курской области, чуть позже – в Воронежской области.

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#россия
#воздушная тревога
#всу
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В Удмуртии зафиксировали крупный пожар
МЧС: В Удмуртии на складе возник пожар площадью 1000 кв.ь.
11 апреля 2024, 01:37

Фото: iStock/Kara Capaldo

На складе в Удмуртии произошел крупный пожар на площади 1 000 квадратных метров. Источник возгорания пока не установлен, но утверждается, что внутри здания может находиться человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«В Ижевске горит здание по производству пакетов. Предварительно, 36 человек эвакуировались самостоятельно», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в зоне пожара работают 80 специалистов и 27 единиц техники.

Ранее МЧС России сообщило, что пожар, возникший после взрыва в жилом доме в татарстанском городе Нурлат, ликвидирован. Пожар в здании полностью потушен. По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв газового баллона при установки натяжных потолков.

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#россия
#пожар
#мчс
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Беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью
Богомаз: Дрон ВСУ самолетного типа уничтожен над Брянской областью
11 апреля 2024, 01:19

Фото: iStock/NatureNow

Средствами противовоздушной обороны в Брянской области уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.
Отмечается, что БПЛА самолетного типа был уничтожен над Брасовским районом, пострадавших в результате попытки атаки ВСУ нет. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.

7 апреля ВСУ атаковали деревню Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области.

«Пострадавших нет. В результате террористической атаки нарушено энергоснабжение», – сообщал Богомаз.

Ранее сообщалось об опасности ударов беспилотников в Курской и Воронежской областях.

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