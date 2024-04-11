В Нальчике спецназ блокировал причастных к терроризму боевиков

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В одном из садоводств в пригороде Нальчика сотрудники силовых структур и бойцы спецназа заблокировали боевиков, причастных к террористической деятельности. В ответ на предложение сдаться бандиты открыли огонь.
Как сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Кабардино-Балкарии была получена информация о местонахождении вооружённых лиц, причастных к террористической деятельности. В ночь на 11 апреля боевики были заблокированы группой спецназа ФСБ на территории садового товарищества «Насып» в городском округе Нальчик.
Для обеспечения безопасности граждан в районе, где были обнаружены боевики, объявлен правовой режим контртеррористической операции, сообщили в ведомстве. Предложение сдаться бандиты отвергли и в ответ открыли огонь из стрелкового оружия по сотрудникам силовых структур. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета.
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