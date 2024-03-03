НАК опубликовал видео, как проходил режим КТО в ингушском Карабулаке

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НАК опубликовал видео, как проходила контртеррористическая операция в ингушском Карабулаке.
На кадрах, которые RT публикует в своём Telegram-канале, можно увидеть процесс КТО и оружие, которое обнаружили у боевиков. В комитете ранее заявили, что ликвидированные бандиты являются участниками запрещённого в России террористического ИГ.
Для местных жителей создали пункты временного размещения. Глава республики приказал оказать гражданам всю необходимую помощь. Пострадавших мирных жителей и потерь среди силовиков нет.
По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в школе №1 открыли пункт временного размещения для пострадавших горожан.
Как передает РИА Новости, по имеющимся данным, бандиты имеют отношение к ряду преступлений террористической направленности, в частности нападению на пост ДПС и убийству трёх сотрудников полиции в марте прошлого года. Трое из них, в том числе лидер группировки, находились в федеральном розыске.
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Для местных жителей создали пункты временного размещения. Глава республики приказал оказать гражданам всю необходимую помощь. Пострадавших мирных жителей и потерь среди силовиков нет.
Как передает РИА Новости, по имеющимся данным, бандиты имеют отношение к ряду преступлений террористической направленности, в частности нападению на пост ДПС и убийству трёх сотрудников полиции в марте прошлого года. Трое из них, в том числе лидер группировки, находились в федеральном розыске.
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Дана Игумнова