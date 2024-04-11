В Нальчике в ходе КТО уничтожены двое боевиков, планировавших теракты

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Двое боевиков, планировавших совершение террористических актов, уничтожены в ходе проведения контртеррористической операции в окрестностях Нальчика. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) Кабардино-Балкарии.
По данным НАК, боевики состояли в международной террористической организации. Они планировали совершение ряда террористических актов и диверсий на территории Кабардино-Балкарии.
Сотрудники силовых структур выяснили местонахождение вооружённых бандитов. Бойцы спецназа ФСБ заблокировали их на территории садового товарищества «Насып» в городском округе Нальчик. В ответ на предложение сдаться боевики открыли огонь по правоохранителям. В ходе скоротечной перестрелки два террориста были убиты. Потерь и пострадавших среди полицейских и гражданского населения удалось избежать.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов