В Нальчике загорелась кровля многоквартирного дома, пожар ликвидировали
В столице Кабардино-Балкарии ликвидировано возгорание в многоквартирном жилом доме. Об этом стало известно 8 августа.
Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, открытый огонь на кровле трёхэтажки удалось полностью погасить. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
Инцидент произошёл днём в субботу на улице братьев Пшегусовых. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 12:52 по московскому времени. К моменту прибытия расчётов пламя охватило значительную часть крыши здания. Из опасной зоны оперативно вывели 30 жильцов — эвакуация прошла без паники и происшествий.
К 14:00 пожарным удалось сдержать распространение огня, а вскоре последовала полная ликвидация. В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал и не погиб.
Для борьбы с возгоранием привлекались 48 сотрудников МЧС и 11 единиц спецтехники. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
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