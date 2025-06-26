В Назрани взорвалось СВУ на территории колледжа полиции
В Назрани произошел взрыв на территории Северо-Кавказского колледжа полиции
В Назрани произошел взрыв на территории Северо-Кавказского колледжа полиции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, около трех часов ночи на территории учебного заведения сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ). Мощность взрыва оказалась небольшой, повреждения получили тротуар и рекламный баннер.
Полиция проводит проверку, чтобы установить все детали произошедшего.
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