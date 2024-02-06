В небе над Москвой зафиксированы три незарегистрированных БПЛА

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В Москве и Московской области за сутки зафиксированы три беспилотника, совершающие полёты без требуемых поданных планов. Об этом сообщили в экстренных службах.
В Москве и Московской области действует разрешительный порядок использования воздушного пространства БПЛА. Для полётов владельцу беспилотника необходимо получить разрешение в установленном законом порядке.
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Диана Аванесян