ТАСС: Под Нижним Новгородом средства РЭБ сбили два БПЛА

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Два украинских беспилотных летательных аппарата ликвидировали на низких высотах Нижнего Новгорода системами РЭБ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.
«Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области. <...> Боевая часть летательных аппаратов, содержащая взрывное устройство, во время удара о землю не сработала», — рассказал собеседник агентства.В результате атаки дрона пострадавших и разрушений нет.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак