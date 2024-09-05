Жители белорусского Гомеля сообщили о ночных взрывах

В одной из школ штата Джорджия произошла стрельба, погибли 4 человека и еще 30 пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что все произошло в учреждении вблизи города Уиндер в округе Барроу.