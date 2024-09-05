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Жители белорусского Гомеля сообщили о ночных взрывах

SHOT: в белорусском Гомеле сообщают о взрывах над городом
05 сентября 2024, 03:59
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Жители белорусского Гомеля сообщили о ночных взрывах в небе над городом. В беседе с SHOT они рассказали, что сегодня ночью наблюдали огненный предмет, который взорвался в воздухе.
По свидетельствам очевидцев, около 40 минут назад они услышали два громких звука, похожих на взрывы. Затем в небе появился полыхающий объект, который упал за черту населенного пункта. Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.

Ранее, 10 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении украинских дронов над территорией страны. Министерство обороны Белоруссии показало обломки сбитых дронов, заявив, что Киев пытается втянуть Минск в конфликт. Для предотвращения повторных атак к границе с Украиной были направлены спецназ и ракетные установки.



Напомним, в Белгородской области во время атаки ВСУ при помощи FPV-дрона на село Богун-Городок тяжело пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшего увезли на попутке, в больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.

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#взрывы
#происшествия
#александр лукашенко
#всу
#белоруссия
Новороссийск атаковали украинские безэкипажные катеры
Глава Новороссийска Кравченко: город атакован безэкипажными катерами ВСУ
05 сентября 2024, 04:13

Фото: istock/Alexander Denisenko

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что город подвергся атаке со стороны украинских безэкипажных катеров. В своем сообщении в Telegram он сообщил, что в настоящее время проводится отражение атаки.
Ранее в регионе был объявлен предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Мэр города призвал жителей первой береговой линии укрыться в безопасных местах и избегать нахождения на открытых пространствах. Он также напомнил о
правилах информационной безопасности, призвав не снимать и не публиковать в социальных сетях фотографии и видеоролики, а также не разглашать информацию о деятельности специальных и оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области во время атаки ВСУ при помощи FPV-дрона на село Богун-Городок тяжело пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшего увезли на попутке, в больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.

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#губернатор
#мэр
#Вячеслав Гладков
#всу
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#вс рф
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Подросток увидел порно со своей матерью и рассорил ее с другим родственником
The Sun: Гося Кмейчик увидела порно со своей матерью и рассорил ее с другим родственником
05 сентября 2024, 03:42

Фото: istock/Synthetic-Exposition

Модель, снимающаяся для OnlyFans Гося Кмечик, проживающая в Великобритании, рассказала, что ее ребенку пришлось смириться с ее выбором профессии. Об этом она рассказала таблоиду The Sun.
Кмечик рассказала, что скрывала от семьи свой заработок, поскольку те придерживаются традиционных ценностей и такой выбор не оценили бы.

Тем не менее, 15-летний сын и ее брат однажды застали ее за съемкой эротического видео. Они тут же набросились на женщину с обвинениями. Брат девушки заявил, что она продает себя за деньги, и отказался считать ее сестрой.

«Это грустно, потому что мы были довольно близки всю жизнь. Прошло уже два года, а мы с тех пор не сказали друг другу ни слова», — подчеркнула Кмечик.
Она также рассказала, что непросто в этой ситуации и сыну. «Он понимает, что кому-то нужно оплачивать счета, объяснила Кмечик. Она заявила, что ее не волнует осуждение родственников, и продолжит работать для OnlyFans.

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Бывший замминистра обороны Попов отказался давать показания по делу о хищениях

В Финляндии заявили о закрытии русской школы из-за «угрозы безопасности»

Курского проектировщика задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»*
#деньги
#видео
#семьи
#сын
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Бывший замминистра обороны Попов отказался давать показания по делу о хищениях
05 сентября 2024, 01:32

Фото: istock/Natalia Rusanova

Бывший заместитель министра обороны Павел Попов, задержанный по делу о хищениях в подмосковном парке «Патриот», не признал вину и отказался давать показания. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Генерал сослался на 51-ю статью Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. Однако, как отмечает издание, другие фигуранты дела начали сотрудничать с Главной военной прокуратурой и дали показания, изобличающие Попова.

Павел Попов был задержан 29 августа. Его подозревают в махинациях, связанных с финансированием парка «Патриот», за развитие которого он отвечал с 2021 по 2024 год. Следствие утверждает, что экс-замминистра обороны присвоил 30 миллионов рублей. 29 августа 235-й гарнизонный военный суд Москвы постановил заключить его под стражу до 29 октября.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб. Об этом сообщает белорусское издание АТN. Шпион собирал информацию о происходящем в стране.

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#суд
#следствие
#взятка
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В Финляндии заявили о закрытии русской школы из-за «угрозы безопасности»
Финские власти решили, что в русской школе могут распространять пропаганду
05 сентября 2024, 00:59

Фото: istock/Lev Karavanov

Финские власти решили закрыть финско-русскую Школу Восточной Финляндии, ссылаясь на «потенциальную угрозу национальной безопасности». Об этом сообщает издание Iltalehti со ссылкой на свои источники.
Учебное заведение, расположенное в городах Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу, будет закрыто по причине опасений, что продолжение работы школы с преимущественно русским контингентом учащихся может стать инструментом распространения пророссийской пропаганды. В школе обучается 611 детей, из которых 37% — носители русского языка.

Источник издания отметил, что Финляндия не может допустить существования школы, которая фактически обслуживает одну национальность — русских.

«Такая среда склонна к попыткам распространения пророссийской пропаганды», — добавил он.
Основной угрозой власти считают повышенное внимание российских СМИ к этому учебному заведению, которое, по мнению властей, может быть использовано в целях пропаганды.

Ранее сообщалось, что несколько российских актеров и бизнесменов лишились недвижимости в Финляндии из-за задолженностей по коммунальным платежам. Среди них актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин, которые владели квартирами в курортном городе Пункахарью до осени 2023 года.

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#школы
#финляндия
#рф
#безопасность
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Курского проектировщика задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»*
04 сентября 2024, 22:59

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Жителя Курска, который самостоятельно спроектировал зенитный прожектор для обнаружения БПЛА, задержали за его передачу полку «Азов»*. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости. Устройство он отправил в Киев через Литву, чтобы украинцы могли сбивать российские беспилотники, указано в материале.
По данным издания, 45-летний Виталий Ревин, уроженец Черниговской области, консультировал «азовцев» в сборке прожектора, а когда они оценили устройство, то стали просить прислать еще.

По словам Ревина, прожектор, которым можно подсвечивать небо в поиске БПЛА, он собрал сам, закупив нужные комплектующие в Китае.
«Да, я знал, что полк «Азов»* является в РФ террористической организацией, и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание в виде уголовного преследования согласно закону РФ», — заявил мужчина.
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*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
#теракт
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#рф
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CNN: при стрельбе в школе штата Джорджия погибли 4 человека, еще 30 пострадали
04 сентября 2024, 21:51

Фото: iStock/tiero

В одной из школ штата Джорджия произошла стрельба, погибли 4 человека и еще 30 пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что все произошло в учреждении вблизи города Уиндер в округе Барроу.
«Предположительно, по меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы в школе <…> в Джорджии», — указано в материале.
Бюро расследований штата сообщило, что правоохранителям удалось задержать подозреваемого в нападении.

По данным телеканала, задержанному столько же лет, сколько и учащимся, однако пока неизвестно, учился ли он именно в этой школе.

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#школа
#сша
#стрельба
#больница
#полиция
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Подозреваемого в шпионаже для РФ кита Хвальдимира могли застрелить в Норвегии
04 сентября 2024, 21:35

Фото: istock/alazor

Кита-белуху по кличке Хвальдимир, которую подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, могли застрелить в Норвегии. Об этом сообщают зоозащитные организации OneWhale и NOAH, которые добиваются возбуждения уголовного дела из-за случившегося.
«Любимого «кита-шпиона» Хвальдимира застрелили в Норвегии. OneWhale и NOAH добиваются уголовного расследования, подав заявление в полицейский округ Саннес и Национальное управление Норвегии по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений», — указано в публикации OneWhale в соцсетях.
По их информации, разные ветеринары, биологи и баллистики изучили травмы на теле Хвальдимира и заявили, что он погиб из-за стрельбы.

Напомним, эту белуху поймали норвежские рыбаки весной 2019 года. На пряжке надетой на нее сбруи нашли логотип фирмы из Санкт-Петербурга, после чего СМИ стали спекулировать на том, что кит — шпионит в пользу России и даже дали ему имя Хвальдимир (сочетание норвежского слова hval — «кит» и имени президента России). Неделю назад, 31 августа 2024 года, кита нашли мертвым.

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#норвегия
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В Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб
04 сентября 2024, 21:02

Фото: istockphoto/cyano66

В Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб. Об этом сообщает белорусское издание АТN. Шпион собирал информацию о происходящем в стране, о реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь», о белорусско-украинской границе и военной инфраструктуре, указано в сообщении.
«Пойман агент, подданный страны восходящего солнца, имевший самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь» и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры», — сообщает издание.
Ранее президент республики Александр Лукашенко сообщил, что наличие российского ядерного щита сдерживает Соединённые Штаты от принятия жестких шагов в отношении России и Белоруссии.

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#сша
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#александр лукашенко
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Летевший из Индии в Британию Boeing экстренно сел в Шереметьево с отказом тяги
04 сентября 2024, 20:36

Фото: istockphoto/Sitikka

Борт Boeing-787, летевший из Индии в Британию, экстренно сел в подмосковном аэропорту «Шереметьево» из-за отказа автомата, отвечающего за тягу. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.
«Самолет Boeing-787, выполнявший рейс из Индии в Великобританию, сделал экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» в 18.36 мск в связи с отказом автомата тяги», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что самолёт, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, готовился совершить посадку в Шереметьево. По информации СМИ, на борту воздушного судна произошло задымление, воздушное судно должно было совершить посадку в аэропорту Шереметьево, расположенном на севере российской столицы.

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