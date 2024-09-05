Фото: Минобороны РФ
Жители белорусского Гомеля сообщили о ночных взрывах в небе над городом. В беседе с SHOT они рассказали, что сегодня ночью наблюдали огненный предмет, который взорвался в воздухе.
По свидетельствам очевидцев, около 40 минут назад они услышали два громких звука, похожих на взрывы. Затем в небе появился полыхающий объект, который упал за черту населенного пункта. Официальных комментариев по поводу происшествия пока не поступало.
Ранее, 10 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении украинских дронов над территорией страны. Министерство обороны Белоруссии показало обломки сбитых дронов, заявив, что Киев пытается втянуть Минск в конфликт. Для предотвращения повторных атак к границе с Украиной были направлены спецназ и ракетные установки.
Напомним, в Белгородской области во время атаки ВСУ при помощи FPV-дрона на село Богун-Городок тяжело пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшего увезли на попутке, в больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.
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Ранее, 10 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об уничтожении украинских дронов над территорией страны. Министерство обороны Белоруссии показало обломки сбитых дронов, заявив, что Киев пытается втянуть Минск в конфликт. Для предотвращения повторных атак к границе с Украиной были направлены спецназ и ракетные установки.
Напомним, в Белгородской области во время атаки ВСУ при помощи FPV-дрона на село Богун-Городок тяжело пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшего увезли на попутке, в больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.
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Елена Перлова