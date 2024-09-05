Новороссийск атаковали украинские безэкипажные катеры

Фото: istock/Alexander Denisenko
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что город подвергся атаке со стороны украинских безэкипажных катеров. В своем сообщении в Telegram он сообщил, что в настоящее время проводится отражение атаки.
Ранее в регионе был объявлен предупредительный сигнал «Внимание всем!».
Мэр города призвал жителей первой береговой линии укрыться в безопасных местах и избегать нахождения на открытых пространствах. Он также напомнил о
правилах информационной безопасности, призвав не снимать и не публиковать в социальных сетях фотографии и видеоролики, а также не разглашать информацию о деятельности специальных и оперативных служб.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области во время атаки ВСУ при помощи FPV-дрона на село Богун-Городок тяжело пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшего увезли на попутке, в больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.
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Мэр города призвал жителей первой береговой линии укрыться в безопасных местах и избегать нахождения на открытых пространствах. Он также напомнил о
правилах информационной безопасности, призвав не снимать и не публиковать в социальных сетях фотографии и видеоролики, а также не разглашать информацию о деятельности специальных и оперативных служб.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области во время атаки ВСУ при помощи FPV-дрона на село Богун-Городок тяжело пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшего увезли на попутке, в больнице ему диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения рук и ног.
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Елена Перлова