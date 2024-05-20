В небе над Курской областью сбили два беспилотника ВСУ

Фото: iStock/sommersby
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что над Обоянским районом был сбит беспилотник самолетного типа.
Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Местных жителей попросили сохранять бдительность.
Ранее, вечером 19 мая, Смирнов сообщил, что Курская область подверглась многочисленным атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что украинская армия открыла огонь по 5 населенным пунктам в Курской области. В результате обстрела никто не пострадал.
Читайте также:
Один человек погиб после атаки украинского дрона на Курскую область
Украинские боевики сбросили взрывчатку на строителей в Курской области
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Местных жителей попросили сохранять бдительность.
Ранее, вечером 19 мая, Смирнов сообщил, что Курская область подверглась многочисленным атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что украинская армия открыла огонь по 5 населенным пунктам в Курской области. В результате обстрела никто не пострадал.
Читайте также:
Один человек погиб после атаки украинского дрона на Курскую область
Украинские боевики сбросили взрывчатку на строителей в Курской области
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
Александр Климов