Украинские боевики сбросили взрывчатку на строителей в Курской области

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Украинские боевики сбросили взрывное устройство на рабочих в Курской области.
Как рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов, рабочие занимались восстановлением дома в селе Веселое. В результате атаки ранение получил один из строителей, также повреждён личный автомобиль рабочих.
Кроме этого, в течение дня в Курской области ВСУ обстреливали хутор Олешню, деревню Куриловка, сёла Свердликово и Гуево Суджанского района и не только. Мирное население не пострадало.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Кроме этого, в течение дня в Курской области ВСУ обстреливали хутор Олешню, деревню Куриловка, сёла Свердликово и Гуево Суджанского района и не только. Мирное население не пострадало.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алёна Самарева