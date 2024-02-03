Губернатор Голубев: Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Ростовской областью

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Ранним утром киевский режим предпринял попытку террористической атаки на территорию Ростовской области с использованием беспилотника. Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее министерство бороны РФ сообщило, что за ночь российскими системами ПВО было сбито и подавлено при помощи средств радиоэлектронной борьбы семь беспилотников противника. Попытки атак при помощи дронов украинцы предпринимали на территорию Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей.
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Александр Бойцов