В небе над Рязанской областью сбили беспилотники

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Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над территорией региона.
«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области боевых действий БПЛА», – сообщил он.
По словам губернатора, пострадавшие отсутствуют.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что приближающиеся к столице беспилотники были уничтожены. Он также сообщил, что были пресечены попытки атаковать с помощью БПЛА Тульскую, Брянскую, Воронежскую и Липецкую области.
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Александр Климов