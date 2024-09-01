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В небе над Рязанской областью сбили беспилотники

Губернатор Рязанской области Мальков: силы ПВО уничтожили БПЛА
01 сентября 2024, 04:48
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над территорией региона.
«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области боевых действий БПЛА», – сообщил он.

По словам губернатора, пострадавшие отсутствуют.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что приближающиеся к столице беспилотники были уничтожены. Он также сообщил, что были пресечены попытки атаковать с помощью БПЛА Тульскую, Брянскую, Воронежскую и Липецкую области.

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Алаудинов сообщил об уничтожении спецназом «Ахмат» техники ВСУ в Курской области
01 сентября 2024, 04:07

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об уничтожении техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе курского попраниячья. Видео было опубликовано в его Telegram-канале.
По его словам, в течение дня были уничтожены две боевые бронированные машины (ББМ).

«Противник на мартыновском направлении решил подтянуть миномет и приволок его на одном участке», – заявил офицер.

Алаудинов подчеркнул, что бойцы «Ахмата» с помощью FPV-дронов засекли эту точку и атаковали ее.. Также был уничтожен тяжелый дрон ВСУ «Баба Яга».

По данным генерал-майора, на подконтрольной спецназу территории в Курской области украинские силы понесли очень большие потери, противник «действительно находится в очень тяжелом состоянии».

Ранее глава Республики Чечня Рамзан Кадыров показал кадры, на которых спецназ «Ахмат» уничтожает технику ВСУ в Курской области. Он пообещал, что украинцам никогда не удастся «закрепиться на нашей земле».

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#дрон
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#курская область
#чечня
#рамзан кадыров
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В аэропорту Внуково в связи с отражением атак беспилотников задержали ряд рейсов
01 сентября 2024, 03:29

Фото: iStock/skyNext

Несколько рейсов были задержаны в столичном аэропорту Внуково из-за отражения атаки беспилотников, по данным онлайн-табло вылета.
Задержки составили от 30 минут до трех часов. Были задержаны рейсы в Анталью, Стамбул, Ереван, Актау и Бодрум.

Ранее система ПВО в городском округе Подольск уничтожила беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин примерно в 1:20 по московскому времени. Впоследствии еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, также был сбит. По предварительной информации, жертвы и разрушения в результате обоих инцидентов отсутствуют.

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#бпла
#сергей собянин
#пво
#подольск
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В Лондоне объяснили причину взрыва и пожара в городе
Пожар в Лондоне произошел по причине взрыва на съемках
01 сентября 2024, 03:07

Фото: istock / melis82

Пожар, произошедший в районе Силвертаун столицы Великобритании Лондоне, был вызван тем, что взрыв, запланированный на съемочной площадке, вышел из-под контроля, сообщила пожарная служба британской столицы в социальной сети X.
Пожар был потушен за короткое время.

«Один фургон был уничтожен огнем, и большая часть легкового автомобиля и грузовика были повреждены пламенем. В настоящее время сообщений о пострадавших нет», – сообщили там.

Вечером 31 августа газета Daily Mail сообщила о взрыве и последующем пожаре возле стадиона O2, третьего по вместимости крытого стадиона в Лондоне. Вскоре после этого полиция города объявила, что пожар был связан со съемками.

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#лондон
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#съёмки
#великобритания
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Над Белгородом сработала система ПВО
Гладков: в Белгородской области ликвидировали несколько воздушных целей
01 сентября 2024, 02:43

Фото: IStock/e-crow

Несколько воздушных целей сбили над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют. По словам главы региона, в Белгороде выбиты стекла в трех квартирах и полностью разрушен один частный дом. Кроме того, фасады и входные группы двух предприятий оказались посечены обломками, кроме того, возгорелись сухая трава и три автомобиля на парковке.

В поселке Майский Белгородского района осколками задело легковой автомобиль.

Ранее четыре дома в Белгородской области были повреждены в результате ударов беспилотников. Поселок Муром был атакован пятью дронами-камикадзе.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
#губернатор
#бпла
#беспилотник
#пожар
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Над тремя районами российского региона нейтрализовали беспилотники
Губернатор Артамонов: над тремя районами Липецкой области уничтожены БПЛА ВСУ
01 сентября 2024, 02:40

Фото: istockphoto / Diy1

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в области был подавлен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что БПЛА были уничтожены над тремя района региона.

«БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском МО. Жертв и пострадавших нет», – написал он.

Губернатор добавил, что угроза атак БПЛА сохраняется. По словам губернатора, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Ранее в Брянской области за час было уничтожено 12 беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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В российском регионе уничтожили несколько беспилотников
#бпла
#липецкая область
#беспилотник
#всу
#украина
#россия
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Минобороны РФ рассказало об уничтожившим три ракеты ATACMS майоре ВС РФ
01 сентября 2024, 01:57

Фото: Минобороны РФ

Расчет зенитного ракетного дивизиона российской армии под командованием майора Сергея Уелина сбила три оперативно-тактические ракеты ATACMS при отражении атаки украинской авиации, информирует Минобороны РФ. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По данным ведомства, Уелин обнаружил неопознанную цель, двигавшуюся в направлении охраняемого объекта.

«Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских летательных аппаратов и классифицировав воздушную цель как чужую, выждав момент входа вражеского летательного аппарата в зону поражения, Сергей произвел захват цели», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

После этого офицер уничтожил три ракеты ATACMS.

Ранее депутат Госдумы от Республики Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что украинские военные могут попытаться вновь атаковать Крым с помощью американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

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#всу
#бпла
#минобороны рф
#вс рф
#украина
#россия
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Три ребенка погибли во время пожара в Подмосковье
01 сентября 2024, 01:11

Фото: iStock/grafoto

Трое детей погибли при пожаре в деревне Юрцово в Московской области, сообщает МЧС в своем Telegram-канале.
«В деревне Юрцово огонь охватил квартиру на 4 этаже. Пожар на 40 квадратных метрах ликвидировали 52 специалиста и 19 единиц техники», — сообщается в публикации.

Отмечается, что семь членов семьи, включая пятерых детей, были госпитализированы.

Ране стало известно, что в строящемся 19-этажном здании к северо-западу от Москвы загорелся вентиляционный короб. В результате пожара пострадали четверо военнослужащих Народного Ополчения.

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#московская область
#подмосковье
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#госпитализация
#больница
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В российском регионе уничтожили несколько беспилотников
Губернатор Гусев: ПВО уничтожила в Воронежской области ряд дронов ВСУ
01 сентября 2024, 00:58

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА( Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области были нейтрализованы подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – отметил глава российского региона.

По его словам, жертвы и разрушения отсутствуют. Режим опасности нападение беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее Гусев сообщил, что под Воронежем был сбит беспилотник.

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#губернатор
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#бпла
#дрон
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Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в пределах города
31 августа 2024, 23:42

Фото: istock/Zeferli

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что во время воздушной тревоги в городе произошел взрыв.
«Взрыв в городе. Будьте осторожны», – сообщил глава города, отказавшись приводить иные подробности.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил, что в окрестностях Харькова продолжается оценка ущерба в месте авиаударов. По его словам, информации о пострадавших отсутствует.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровых трансформации Украины, в подконтрольных Киеву районах Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.

Накануне в Харькове произошла серия взрывов.

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