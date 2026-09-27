В баре в ЮАР неизвестные застрелили 17 человек
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) неизвестные застрелили 17 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.
Чрезвычайное происшествие случилось в баре в посёлке Ведела. Преступники открыли огонь по посетителям заведения. Медики приехали на место происшествия, однако к тому моменту все пострадавшие уже умерли. Спасти никого не удалось.
Нападавшие имели при себе автоматы и пистолеты. После инцидента все они моментально скрылись с места преступления. Мотив нападения на текущий момент не установлен. Полиция разыскивает преступников и выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о происшествии в Тбилиси. В съёмной квартире в районе Вера обнаружили тела гражданина России и гражданина Франции.
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