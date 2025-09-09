В результате протестов в Непале погибли 22 человека
В результате начавшихся массовых протестов в Непале погибли 22 человека. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
К тому же митингующие начали настоящую охоту на представителей властей страны. От их рук уже пострадали глава МИД Непала Арзу Рана Деуба, министр финансов Бишну Прасад Паудель и бывший премьер Шер Бахадур Деуба. В связи с этим крупные чиновники пытаются экстренно покинуть страну.
На фоне этого в российском посольстве рассказали о состоянии граждан РФ, находящихся в Непале. По сообщению дипломатического ведомства, среди туристов из России пострадавших нет.
