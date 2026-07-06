В Непале слон-убийца охотится за семьей почти 15 лет

06 июля 2026, 14:04

KP: в Непале слон-убийца расправился с женщиной и ее четырехлетним ребенком

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

За 16 лет дикий самец по кличке Дхурбе лишил жизни не менее 25 человек, включая военнослужащих. Несмотря на попытки властей обезвредить животное и системы слежения, слон продолжает нападать на деревни, а его последними жертвами стали молодая женщина и ее четырехлетний ребенок.





Как сообщает The Kathmandu Post, трагедия произошла в минувшее воскресенье в деревне Джагатпур. Жертвами слона по кличке Дхурбе стали невестка местного жителя Шаничары Боте и его малолетний внук. Это уже второй раз, когда этот самец нападает на семью — в декабре 2012 года он убил отца и мать Шаничары.



После той трагедии семья, опасаясь повторных нападений, продала имущество и переехала из района Мади в Джагатпур, надеясь, что водные преграды защитят их от диких животных. Однако спустя 14 лет слон нашел их вновь, ворвавшись в дом.





«Нам больше некуда бежать», — цитирует издание собеседника.