В Непале слон-убийца охотится за семьей почти 15 лет
За 16 лет дикий самец по кличке Дхурбе лишил жизни не менее 25 человек, включая военнослужащих. Несмотря на попытки властей обезвредить животное и системы слежения, слон продолжает нападать на деревни, а его последними жертвами стали молодая женщина и ее четырехлетний ребенок.
Как сообщает The Kathmandu Post, трагедия произошла в минувшее воскресенье в деревне Джагатпур. Жертвами слона по кличке Дхурбе стали невестка местного жителя Шаничары Боте и его малолетний внук. Это уже второй раз, когда этот самец нападает на семью — в декабре 2012 года он убил отца и мать Шаничары.
После той трагедии семья, опасаясь повторных нападений, продала имущество и переехала из района Мади в Джагатпур, надеясь, что водные преграды защитят их от диких животных. Однако спустя 14 лет слон нашел их вновь, ворвавшись в дом.
«Нам больше некуда бежать», — цитирует издание собеседника.
Дхурбе, обитающий на территории национального парка Читван, начал совершать нападения на людей с 2010 года. С тех пор на его счету более двух десятков жизней, включая двух военнослужащих, охранявших парк.
Власти неоднократно предпринимали меры по обезвреживанию агрессивного животного. После первых инцидентов слона оснастили геолокационным ошейником, однако передатчик вышел из строя уже через несколько недель. После нападений 2012 года предприняли попытку поимки и усыпления слона с привлечением непальской армии, но операция не увенчалась успехом.
В 2019 году Дхурбе спилили бивни и надели новый спутниковый ошейник, который передает данные о его местоположении каждый час. Когда слон приближается к населенным пунктам, в лес направляются совместные патрули рейнджеров и военных, чтобы отогнать его обратно в глубь парка.