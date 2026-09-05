Достижения.рф

В Непале спасли человека из туннеля затопленной гидроэлектростанции

Армия Непала сообщила о спасении иностранца в обрушенном паводком туннеле
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спасатели обнаружили иностранца в туннеле на строящейся гидроэлектростанции Upper Trishuli в округе Расува после разрушительного паводка в Непале. Об этом информирует газета Kathmandu Post.



Спасательные службы получили данные о том, что внутри тоннеля гидроэлектростанции остаются люди. Поисковые операции продолжаются.

Одновременно с поисками пропавших сотрудники правоохранительных органов пытаются найти и взять под охрану склады как минимум 20 банков. Наиболее пострадавшими от стихии оказались регионы Расува, Дхадинг, Читван и некоторые другие территории.

26 августа в Непале произошло внезапное и мощное наводнение. Его причиной стали землетрясение и оползень в Тибете, которые заблокировали русло реки Лхенце.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0