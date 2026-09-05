В Непале спасли человека из туннеля затопленной гидроэлектростанции

05 сентября 2026, 15:10

Армия Непала сообщила о спасении иностранца в обрушенном паводком туннеле

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спасатели обнаружили иностранца в туннеле на строящейся гидроэлектростанции Upper Trishuli в округе Расува после разрушительного паводка в Непале. Об этом информирует газета Kathmandu Post.