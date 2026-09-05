Смертельное ДТП произошло в Ярославле: машина влетела в остановку

05 сентября 2026, 11:53

Машина влетела в остановку в Ярославле, погиб человек

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

В Ярославле в результате ДТП с участием автомобиля погиб человек. По данным регионального управления МВД, смертельная авария произошла утром 5 сентября в районе дома № 1 по Тутаевскому шоссе. Сообщение о происшествии появилось в ведомственном канале в Макс.