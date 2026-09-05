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Смертельное ДТП произошло в Ярославле: машина влетела в остановку

Машина влетела в остановку в Ярославле, погиб человек
Фото: istockphoto/huettenhoelscher

В Ярославле в результате ДТП с участием автомобиля погиб человек. По данным регионального управления МВД, смертельная авария произошла утром 5 сентября в районе дома № 1 по Тутаевскому шоссе. Сообщение о происшествии появилось в ведомственном канале в Макс.



По предварительной информации, легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате инцидента есть погибший и пострадавшие.

На месте работают оперативные службы. Правоохранители пообещали предоставить дополнительные сведения позднее. Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с места событий.

Ранее водитель в Туле хотел «взлететь» и устроил массовое ДТП. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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