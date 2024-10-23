Суд удовлетворил иск Собчак к Соколову и лишил его права пользования квартирой

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Пресненский суд Москвы вынес решение по иску Ксении Собчак, признав мужчину по фамилии Соколов утратившим право пользования квартирой. Суд удовлетворил требования телеведущей и снял Соколова с регистрационного учета. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением суда удовлетворены требования Ксении Собчак по иску к Соколову, в котором она просила признать его утратившим право пользования жилым помещением и снять с регистрационного учета», — отметила собеседница РИА Новости.
Подробности дела не раскрываются.
Ксения Анатольевна Собчак — российская журналистка, блогер и политик, родившаяся 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Она является ведущей нескольких медиапроектов, включая «Осторожно, Собчак» на YouTube, «Осторожно, новости» и «Кровавая барыня» в Telegram. Ксения — дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.
7 мая в ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство руководителя медиа-холдинга «Осторожно, Media» Ксении Собчак были задержаны три новых подозреваемых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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