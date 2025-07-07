В нескольких округах Техаса от наводнения погибли как минимум 80 человек

07 июля 2025, 00:33

Фото: iStock/Mrkit99

В нескольких округах в американском штате Техас от наводнения погибли не менее 80 человек. Об этом сообщает CNN.







«Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 80 человек в связи с наводнением», — передает телеканал со ссылкой на источники.