В нескольких округах Техаса от наводнения погибли как минимум 80 человек
В нескольких округах в американском штате Техас от наводнения погибли не менее 80 человек. Об этом сообщает CNN.
«Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 80 человек в связи с наводнением», — передает телеканал со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось о 68 погибших в результате происшествия. Такое же число жертв зафиксировано в округе Керр.
Как отмечали власти, наводнение оказалось внезапным, и под угрозой оказались свыше полумиллиона человек. Для ликвидации последствий были задействованы все имеющиеся ресурсы.