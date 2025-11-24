Школьник повредил несколько машин в Хабаровске неосторожной ездой и скрылся
В Хабаровске молодой водитель, предположительно школьник, повредил несколько автомобилей во дворе на улице Тихоокеанской. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места события.
Юноша действовал неосторожно, когда сел за руль и начал сдавать назад. При движении задним ходом его автомобиль задел другие транспортные средства. Водитель «притер» несколько авто, при этом в одну машину он все же врезался.
Очевидцы пытались остановить подростка, однако тот решил избежать вины — резко ускорился и скрылся. На неизвестного подали заявление в полицию.
