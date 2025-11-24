Школьник повредил несколько машин в Хабаровске неосторожной ездой и скрылся

24 ноября 2025, 04:25

Фото: iStock/Alena Savina

В Хабаровске молодой водитель, предположительно школьник, повредил несколько автомобилей во дворе на улице Тихоокеанской. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места события.