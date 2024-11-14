В Нидерландах решившаяся на эвтаназию девушка передумала во время процедуры

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Молодая жительница Нидерландов решилась на эвтаназию, которую считала единственным выходом. Однако в последнюю минуту перед смертельной инъекцией она передумала.
Роми было всего 22 года и она много лет страдала от анорексии и клинической депрессии, сообщает The Times. Четыре года назад она стала убеждать свою семью и лечащего психиатра, что единственным способом избавления от страданий для неё остаётся добровольный уход из жизни.
Согласно законодательству Нидерландов, с 2001 года эвтаназия на добровольной основе проводится для пациентов, которые постоянно испытывают непереносимые физические или душевные страдания без какой-либо перспективы улучшения.
Процедуру должны были провести в одном из хосписов города Лейден. Роми уже лежала на больничной койке, а медсестра объясняла ей последовательность своих действий. По протоколу она в последний раз задала пациентке вопрос: «Вы уверены?». Почти в самый момент инъекции девушка внезапно отказалась и начала плакать. Процедуру отменили.
Позже Роми вернулась к мысли об эвтаназии. Ей даже была назначена повторная процедура, но после уговоров друзей, родных и психиатра она продолжила терапию и отменила инъекцию. Сейчас девушка живёт в Роттердаме в коммуне для людей с психическими трудностями. Два месяца назад она поступила на курсы педагогов. В одном из интервью Роми сказала, что теперь знает, что в конце тоннеля всегда есть свет.
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Согласно законодательству Нидерландов, с 2001 года эвтаназия на добровольной основе проводится для пациентов, которые постоянно испытывают непереносимые физические или душевные страдания без какой-либо перспективы улучшения.
Процедуру должны были провести в одном из хосписов города Лейден. Роми уже лежала на больничной койке, а медсестра объясняла ей последовательность своих действий. По протоколу она в последний раз задала пациентке вопрос: «Вы уверены?». Почти в самый момент инъекции девушка внезапно отказалась и начала плакать. Процедуру отменили.
Позже Роми вернулась к мысли об эвтаназии. Ей даже была назначена повторная процедура, но после уговоров друзей, родных и психиатра она продолжила терапию и отменила инъекцию. Сейчас девушка живёт в Роттердаме в коммуне для людей с психическими трудностями. Два месяца назад она поступила на курсы педагогов. В одном из интервью Роми сказала, что теперь знает, что в конце тоннеля всегда есть свет.
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Александр Бойцов