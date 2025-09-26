В Нидерландах задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России подростков
Полиция Нидерландов задержала двух 17-летних подростков, которых подозревают в шпионаже, предположительно, в интересах российской разведки. Об этом сообщает издание Telegraph.
Согласно материалу, задержанные якобы выполняли хакерские задания в Гааге. Расследование ведётся в условиях строгой секретности, власти пока не раскрывают подробностей дела.
Отец одного из подростков рассказал журналистам, что задержание произошло в их доме, куда внезапно ворвались восемь мужчин в балаклавах. При себе у них был ордер на обыск, в котором фигурировали обвинения в «шпионаже» и «оказании услуг иностранной державе». По словам мужчины, сотрудники правоохранительных органов не стали объяснять, в чём именно подозревают его сына.
В настоящее время официальные комментарии от нидерландской полиции и спецслужб отсутствуют. Личности задержанных не раскрываются в силу их несовершеннолетия.
