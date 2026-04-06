Минздрав: спасенные из реки в Дагестане девушка и ребенок не выжили
Девушка и ребенок, которых паводком смыло с дороги в Дербентском районе, погибли, так как слишком долго пробыли в воде. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана.
Пострадавших достали из реки, однако, как отмечается в официальном заявлении, реанимационные мероприятия оказались безуспешными.
На фоне ситуации в регионе экстренные службы продолжают ликвидацию последствий прорыва земляного вала в Геджухском водохранилище. Из‑за переполнения водоема пострадали населенные пункты. По предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов, из опасной зоны эвакуировали около 100 человек.
Ранее стало известно о сходе оползня в Дагестане, в результате чего перекрыло основной проезд к федеральной трассе. В затруднительном положении оказались жители сразу нескольких сел.
